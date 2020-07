Himmelsk kunst indviet i Hanstholm i rusk og regn

HANSTHOLM:”Into The Sky” hedder kunstneren Marianne Jørgensens store korresponderende dobbeltværk, der søndag 5. juliblev fernisseret i Hanstholm i regn og rusk. Udendørsværket, der består af de tre store bogstaver S-K-Y støbt i koboltblå beton på havnen og en fem meter høj ”trækikkert” placeret på bakken ovenfor, blev indviet af omkring 30 gæster.

Indviet - for de to skulpturer er tænkt og placeret, så man kan ligge, side eller stå i dem og samtidig kigge og beskue himmelbuen over Hanstholm.

”Into The Sky” er kommet i stand på foranledning af Signe Højmark, der er kurator og projektleder ved Hanstholm Art Space med hjemsted på Hanstholm Fyr. Hun sagde ved fernisseringen, at ”Into The Sky” er en milepæl for Hanstholm Art Space og for Det Nordatlantiske Fyr:

- Nu er det for alvor lykkedes at skabe kunst i bybilledet, lød det, og Marianne Jørgensen er en af Danmarks mest uforfærdede kunstnere, når det gælder om at indtage store offentlige rum med sine skulpturer og installationer

Signe Højmark fortalte gæsterne, at ”Into The Sky” kom i stand, da Marianne Jørgensen i fjor var på research i Hanstholm, og turen endte ude på pynten over havnen. Det var dér, tankerne bag dobbeltskulpturen blev født. ”Into The Sky” forener by og havn. Værket inviterer på en poetisk måde beskueren til at se op i himlen og forbinde sig med himmelelmenterne, sagde Signe Højmark.

Kunstneren selv ønskede først og fremmest at takke de lokale, uden hvis hjælp og sponsorat ”Into The Sky” ikke var blevet til noget:

- Det er så store skulpturer, at jeg slet ikke kunne lave dem alene. Derfor takker jeg August Petersen fra Thisted Cementvarefabrik, HMN Entreprenører og Hanstholm Skibssmedie for et enestående samarbejde. Ellers håber jeg bare, at Hanstholm bliver glad for de to skulpturer, lød det fra den travle kunstner Marianne Jørgensen, der allerede næste dag skulle videre til produktionen af et stort værk i Esbjerg.

Efter besigtigelsen af værkerne på havnen og på pynten gik ferniseringsturen til Hanstholm Fyr, hvor der var lavet en lille særudstilling om ”Into The Sky”. Den kan ses sammen med fyrets sommerudstilling ”Landpejling”.

”Into The Sky” er støttet af Statens Kunstfond, Region Nordjylland, Nordea Fonden, Spar Nord Fonden, Den Jyske Kunstfond og Kulturkanten.