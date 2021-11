Ho ho ho - sådan så det ud, da julemanden kom sejlende til Aalborg

AALBORG:Han er ventet med glæde - julemanden der netop er kommet til Aalborg. Og det er et helt særligt gensyn, efter han måtte droppe at glæde børn og andre med et stort julehjerte sidste år på grund af corona.

Vanen tro kom julemanden sejlende til Honnørkajen, hvor han fik en fin velkomst. Og senere i eftermiddag - klokken 15.30 - kan du møde manden fra nord på Nytorv, hvor han tænder det store juletræ, der er bragt hertil fra Aalborgs norske venskabsby Fredrikstad.

Og kan du bare ikke få nok af jul, så er det også muligt at besøge byens julemarked, der åbnede i går, fredag, med omkring 20 forskellige hytter. De er denne gang fordelt på både Gammeltorv og som noget nyt på det nyrenoverede Nytorv.

Du kan besøge julemarkedet i Aalborg til og med 23. december.