Hos Skagen Festival ser de tiden an

VENDSYSSEL:Sommeren plejer at byde på en række koncerter både under åben himmel eller som i Skagen i telte og i idrætshallen.

- Vi har fornylig holdt et webinar i vores brancheforening Danske Live, der repræsenterer danske spillesteder og festivaler, og vi er enige om, at vi ser tiden an.

Det fortæller formanden for Skagen Festival Lis Jensen. Den 50. udgave af festivalen skal efter planen starter 2.juli.

Musikarrangørerne afventer udmeldingen fra regeringen efter påske, hvor de kan få en fornemmelse af, om det vil igen vil være tilladt at forsamles i store grupper.

- Vi håber, vi får lov at gennemføre festivalen, men vil ikke risikere vores helbred, siger Lis Jensen og tilføjer, at Skagen har et stort ældre publikum, som de skal tage hensyn til.

- Realiteten er, at vi intet ved endnu. Derfor er der slet ikke taget stilling til en eventuel aflysning. Den kommer først, når vi nærmer os festivalstart, siger Lis Jensen.