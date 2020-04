Ingen Tjernobyllejr i år - skulle have været jubilæumslejr

NØRKLIT:Der bliver ingen Tjernobyllejr på Bulbjerghjemmet i år. Den tunge beslutning er nu taget, fortæller Ruth Vivi Andersen, der er formand for Tjernobylforeningen. Det kan ikke lade sig gøre at gennemføre den med coronapandemien:

- Vi ved, at vi gør 36 børn kede af det. Men med i vores beslutning om at aflyse er at vi har givet børnene garanti for, at de må komme på lejren næste år, også selv om de ikke rammer ind i vores aldersgrænse 8-12 år, når de er blevet et år ældre, siger Ruth Vivi Andersen efter bestyrelsesmødet, hvor man traf beslutningen, som naturligvis har været undervejs et stykke tid:

- Vi er også selv dybt berørt af beslutningen, for på dette års lejr skulle vi have afholdt vores 25-års-jubilæum. Vi er dog i bestyrelsen enige om, at vi udsætter det til næste år.

Der har været mange overvejelser over denne beslutning, og mange henvendelser til offentlige instanser:

- Her i Danmark har vi jo været lukket ned og er først ved at genåbne lige så stille. Vi skylder danskerne og det danske samfund at passe på. En læge i Hviderusland har fortalt os, at covid-19 først topper i august. Og Udenrigsministeriet har anbefalet os at udskyde lejren til et senere tidspunkt, men da børnene i Hviderusland starter i skole 1. september, er det ikke muligt, siger Ruth Vivi Andersen og fortsætter:

- Vi har også i den seneste tid været i løbende kontakt med vores samarbejdspartner i Hviderusland, og det var deres udmelding, der gjorde vores beslutning endelig.

De ville ikke tage risikoen med 36 børn, hvis et af børnene skulle blive syg undervejs igennem flere grænser, og de så skulle vende om.

Men det er jo et stort arbejde, de skal gøres hvert får for at skaffe et par hundred tusind kroner:

- Vi er også kede af at melde afbud til alle de vidunderlige varme sponsorer, der gerne vil have besøg af os, men vi håber da, at vi er lige så velkomne næste år, og vi ikke er glemt. Samtidig håber vi også, at alle andre sponsorer, der er med til at gøre vores lejr muligt med naturalier, ting, sager og andet hjælp vil betænke os, når vi kommer på rundtur næste år, lyder det fra Tjernobylforeningen.