Isen ved at pakke sig sammen ved Aggersundbroen

Dagene længes og vinteren strenges.

Sådan kan man vist omtale vinteren lige nu, hvor kulden for alvor har fået tag i Danmark.

Samtidig med, at dagstemperaturen nu også er under frysepunktet, er den kolde østenvind bidende kold.

Det har betydet begyndende is i Limfjorden, og da frosten efterhånden har varet nogen tid, er isen sine steder ved at være tyk. Og når så østenvinden begynder at blæse isen afsted fra Aalborg-siden mod Løgstør, ender isen i den flaskehals, som broen ved Aggersund udgør.

Det er ikke første gang, det sker, og faktisk var det ret dramatisk 28. februar 2018, da en mindre fiskekutter var ved at blive skruet ned at isen.

Dengang var der dog tale om betydelig tykkere is og meget kraftigere blæst.

Episoden endte heldigvis udramatisk. Besætningen blev reddet op på broen, og kutteren var uskadt.

Med udsigt til endnu flere dage med østenvind kan det bestemt ikke udelukkes, at det også i år kan blive svært at passere Aggersundbroen.

Vejrudsigten lover foreløbig vinter en halv snes dage endnu, så det er spændende, hvad det ender med i Limfjorden.