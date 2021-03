Jacob blev træt af døde rabatkoder og fik en idé

AALBORG:Har du prøvet at sidde den ene gang efter den anden og forgæves forsøgt at indtaste rabatkoder, du har brugt timer på at finde frem? Det har Jacob Frandsen, og nu har han har startet virksomheden Rabatta sammen med gode venner, for netop at gøre livet nemmere og lidt billigere.

- Det var mig, der fik ideen og så tog jeg fat i Benjamin og Simon. Vi fandt dog hurtigt ud af, at vi skulle bruge flere mennesker til at udvikle denne type software. Så nu er vi seks personer, der arbejder på det, fortæller Jacob Frandsen.

Ideen opstod ved at Jacob skulle købe noget på nettet og googlede sig frem til, at der var nogle rabatter at hente.

- Jeg fandt en hulens masse rabatkoder og over halvdelen af dem virkede ikke længere. Dem der har prøvet at finde koder og komme ind på sider uden at blive klogere, ved udmærket hvad jeg mener, fortæller Jacob Frandsen.

Rabatta fungerer på den måde, at du kommer ind på siden og siger ja til, at den må ligge i baggrunden, når du søger.

- I princippet behøver du kun at besøge rabatta.dk en gang, så kører det af sig selv. Du behøver ikke selv at skulle taste control p og derefter control v. Programmet kører selv automatisk koderne igennem. Det tager 20/30 sekunder, og så har den selv kørt 10 koder igennem. Lige nu har vi rabatkoder til 350 hjemmesider. Hvis man for eksempel vil købe et par bukser på Shaping New Tommorow, så kan det være at programmet kommer frem, og siger at der en rabatkode, der kan gøre dem billigere, lyder det fra Jacob Frandsen.

Ambitionerne for Rabatta stopper da heller ikke her. Der bliver tænkt stort tanker fra holdet bag.

- Til at starte med fokuserer vi på de danske sider, og vil gerne have tre gange så mange med. I fremtiden kunne det være spændende at kigge på Norge og Sverige. Vi overvejer at udbygge Rabatta, så den også selv tjekker, om man kan få den samme vare billigere et andet sted, fortæller den prisbevidste nordjyde.

Du kan selv prøve om Rabbatta.dk er noget for dig.