Johan Kolstrup klar med album. Flere af sangene er skrevet i Thy

THY:Sangeren og sangskriveren Johan Kolstrup har tilbragt en stor del af sin barndoms ferier og weekender på familiens ”Godset”, et nedlagt husmandssted helt ned til Nors Sø, og her er også flere af sangene på Johan Kolstrups album ”Frk. Andersen & motorcykelracet” blevet til.

Albummet udkommer 5. marts og er Johan Kolstrups, der er vokset op i Skive, første dansksprogede plade. Udover de fire radioaktuelle singler ”Motorcykelkapløb”, ”Anna”, ”Til en Veninde” og ”Hvad sku’ jeg ellers?” indeholder den ”Lige om lidt!”, som er den femte og sidste single fra pladen.

Strygerne på sangen er arrangeret og spillet af Davide Rossi, der står bag arrangementet af strygerne til ”Viva La Vida” med Coldplay. Sangen er skrevet sammen med Astrid Cordes fra hedengangne Shy Shy Shy og er som resten af sangene på pladen produceret af Noah Rosanes (Nelson Can) og mixet af Carsten Heller.

- Albummet er, som en engels hvisken i øret, en opfordring til, sammen og hver for sig, at slippe gashåndtaget, stå af ræset og mærke kærligheden, roen, overgivelsen, taknemmeligheden og sidst, men ikke mindst, tillade sig selv at overgive sig til nuet, væren og langsommeligheden, siger Johan Kolstrup om albummet i en pressemeddelelse.

Koncert i Thisted

Budskabet med albummet handler ifølge Johan Kolstrup om en eksistentiel dannelsesrejse ud i det sensitive, sensuelle, filosofiske, åndelige og lyriske som bundklang.

Sangene afspejler ifølge musikeren længsel, depression, lys, mørke, sprudlende glæde, opdagelsen af den ubetingede kærlighed og den tilsyneladende farlige angst, sorgen over at miste, men også erkendelsen af, at der på den anden side af krisen venter udvikling, afklaring, balance og en guldgrube af visdom i dét at modnes med udfordringerne og årene.

Om corona-situationen tillader det, giver Johan Kolstrup koncert i Thisted Musikteater 8. maj. Han bliver desuden ambassadør for Thy i Balance.