Jomfru Ane Gade er klar - er du?

AALBORG:På Zurf Bar skal man kunne danse. Sådan har mantraet været for John Madsen og de ansatte på et af de diskoteker i Jomfru Ane Gade, der glæder sig ekstra meget til onsdag aften.

De har nemlig ikke haft åbent siden marts sidste år, og når klokken bliver syv i aften, skal det gerne være til en ny oplevelse af den gode gamle Zurf Bar. Derfor lægges alle kræfter i, for at beværtningen kan blive helt klar til, der i aften kommer masser af gæster.

- Det kribler i maven, og vi glæder os helt vildt til at åbne igen. Det bliver på mange måder som at starte helt forfra, fordi vi fra starten har været enige om, at vi ikke åbner, før vi må have et dansegulv, og det må vi nu, fortæller han.

John Madsen har bestyret Zurf Bar i syv år. Efter halvandet års pause er han klar til at give gæsterne en ny oplevelse i blandt andet loungeområde og indgangsparti. Foto: Sarah Thun Kristensen

I lokalerne er renoveringen i fuld gang. Der var gang i arbejdet indtil klokken to natten til onsdag, og onsdag eftermiddag er der igen fuld gang i boremaskiner og malerbøtter - senere på dagen skal de nye bartendere læres op, for også på personalefronten er det en ny start.

Ude på gaden skinner solen, og både de helt nye og de mere erfarne studerende har fundet vej til den famøse gade og nyder godt af de fordelagtige eftermiddagstilbud på værtshusene.

Her sidder blandt andet Mads Borregaard og Andreas Hedegaard, som netop er startet på femte semester. De har ikke været i byen med deres studiekammerater siden marts sidste år, men det skal der ændres på nu:

- Vi har virkelig glædet os til at komme ud og drikke nogle øl, og at få lov til at se en masse mennesker uden at man skal snakke en masse. Man kan bare smile og hygge sig sammen, fortæller Mads Borregaard, og studiekammeraten stemmer i:

- Det handler jo om samvær. Vi har endelig fået lov til at mødes og have undervisning med fremmøde, og det har jeg virkelig savnet, siger han.

Hos Storm P. er de klar til en vild weekend - som allerede startede tirsdag. Der er bestilt dobbelt op på drikkevarerne, og de glæder sig helt vildt til at se en masse mennesker i gaden igen. Foto: Sarah Thun Kristensen

Sammen med studieveninden Karoline Christensen har de planlagt at gøre brug af de åbne værtshuse på fredag og lørdag, hvor en stor studiefest løber af stablen. Om de forlængede åbningstider skal udnyttes til fulde, er dog ikke sikkert:

- Nu må vi lige se, hvor langt ud på natten man holder, når det er halvandet år siden sidst, lyder det tvivlende fra Andreas Hedegaard.

Lidt længere nede ad gaden er der gang i en aflæsning af tre europaller med fustager. Hos Storm P. er der bestilt dobbelt op på drikkevarer til de kommende dage.

De er nemlig fuldt booket ugen ud, og nogle dage allerede med bordbestillinger fra klokken 16, og det får armene op over hovedet hos bestyrer Julia Renee Christensen:

- Jeg tror, det bliver så vildt, og at mange gerne vil i byen. Jeg glæder mig til at se, hvad den kommende tid bringer, om folk kan lide vores koncept, siger hun.

Hun oplever, at folk har vænnet sig til at gå i byen tidligere, og at det giver en helt anden kvalitet af bytur - det er noget, hun håber, gæsterne tager med videre ind i den kommende tid.