Se billederne: Jonas har Aalborgs mest julepyntede lejlighed

AALBORG:Allerede inden jeg går ind i opgangen, er jeg helt sikker på, at jeg er havnet det rette sted. Store gran-dekorationer med sølvkugler pryder indgangspartiet, og da døren går op, er jeg omgivet af stjerner, lyskæder, sølvindpakkede gaver og snorlige sølvfarvet julepynt.

Det er helt tydeligt, at der er en masterplan for Algades mest julede opgang, for her er ingenting overladt til tilfældighederne.

I spisestuen er der juletræer på bordene og gran i vinduerne. Foto: Henrik Louis

Min antagelse holder naturligvis stik, for grunden til, at jeg er havnet i opgangen er netop, fordi jeg skal mødes med blomsterdekoratøren Jonas Jensen, som efterhånden har fået et godt ry, når det gælder julepynt. Og især opgangen er han stolt af:

- Jeg var derude en lørdag for at pynte op, og så kom folk hjem og alle hilste lige på mig og roste mit arbejde, og var begejstrede for, at jeg julepyntede igen i år. Der var endda en, der gik ind i sin lejlighed og skruede højt op for julemusikken, fortæller blomsterdekoratøren begejstret.

Inde i lejligheden fortsætter det magiske juleunivers. Her er juletræerne pyntet overdådigt og i stilige farver, der matcher med møblementet i de forskellige rum. Der er glimmer, så hatten passer, og grankranse i vinduerne.

En påfugl, stjerner og masser af juletræer pryder dagligstuen. Foto: Henrik Louis

- Når jeg pynter til jul, så handler det om iscenesættelse - jeg skaber mit eget univers helt uden verdens dårligdom, og hvor jeg kan være ligeglad med, hvad folk tænker om mig, fortæller han.

Det magiske julefilmsunivers nyder han sammen med sin partner Thomas. De skal giftes til næste år, men selvom de vil holde sammen i med- og modgang, så får partneren altså ikke længere lov til at hjælpe med at pynte op.

- Thomas elsker julepynten, og han ved også godt, at jeg ikke kan lade være. Men han får ikke lov til at være med til at pynte, for det er kun mig, der ved, hvordan det skal se ud, griner han.

I den lange gang hænger der gammeldags gran med skøre påhæng. I modsætning til de øvrige rum, er gangens pynt det samme hvert år. Foto: Henrik Louis

Og selvom Jonas Jensen elsker at dekorere, så er det faktisk ikke nødvendigvis selve juledagene, der gør ham glad, måske det mere er optakten og fællesskabet omkring højtiden:

- Jeg elsker at være dekoratør her op til jul, hvor alle lige pludselig får fokus på at dekorere og pynte op, og der er hele tiden travlt. Men alle er samtidig også glade og gør plads til hinanden og hinandens måde at gøre tingene på - på den måde er det en meget mangfoldig tid, fortæller han.

- Og så kan man også bare spice alting lidt op under dække af julen, griner han og slår ud med armene mod de store overpyntede juletræer, der indhyller stuen i julemagi.

Selvom han til daglig er meget privat omkring sin lejlighed, så inviterer han gerne ind til jul, fordi han håber, at det kan inspirere andre til at give den lidt mere gas - og så fordi det er sindssygt flot, joker han.

Blomsterbinder Jonas Jensen elsker at pynte op til jul i sin lejlighed på anden sal i Algade. Foto: Henrik Louis

- Jeg håber, at folk forstår, at man bare skal give den gas, og det behøver ikke koste en formue. Mine yndlingssteder er BilligBlomst og genbrug, når der skal købes ind til julepynt, fortæller han.

Vil du have mere inspiration til julepynt, så se med herunder, hvor Jonas Jensen giver inspiration til din adventskrans.