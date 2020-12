Journalist ny leder af friskole

Et gammelt mundheld siger, at journalistik kan føre til alt, bare man forlader det i tide.

Det passer på en prik på journalist Per Ølholm, 48 år, Overlund i Viborg, der har forladt en stilling som redaktør af magasinet Friskolen for at prøve kræfter med Hobro Friskole.

Han begynder i sit nye lederjob 1. januar.

Ledelsesopgaver er ikke fremmed for ham. Som redaktør af Friskolen har Per Ølholm stået i spidsen for fotografer, illustratorer og freelancejournalister.

Han er også dus med lærerrollen. Han var en drivende kraft i projekt Unge Stemmer, hvor han underviste udskolingselever i journalistik.

Sidste år rejste Per Ølholm til Folkemødet på Bornholm med otte unge "friskole-reportere", der interviewede toppolitikere med uhørt selvtillid.

I sin egenskab af redaktør har han besøgt en del af landets i alt 280 friskoler og har mødt mange af de engagerede mennesker, som befolker friskoleverdenen.

- Langsomt formede der sig en drøm hos mig om at blive skoleleder. Jeg glæder mig til at møde ind samme sted hver dag, følge børnenes udvikling og være en del af en skoles liv, siger Per Ølholm.

Hobro Friskole er byens eneste friskole og holder til i en gammel patriciervilla på Nyvej midt i Hobro. Der er 96 elever fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.

- Jeg har fået indtryk af en velholdt skole med meget sympatiske lærere og bestyrelse, som jo består af forældre. De vil noget med deres pædagogik og har nogle gode værdier, siger Per Ølholm.

I fritiden sejler Per Ølholm jolle og er gymnastiktræner for drenge. Han er gift med Tinna. De har tre teenagebørn; en søn på 13, der bor hjemme og to tvillingepiger på 16, som i år er på efterskole.

Per Ølholm blev valgt blandt 12 ansøgere og afløser lærer Søren Tordrup, der har søgt nye udfordringer som leder af folkeskolen på Kattegatøen Anholt.