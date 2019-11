Jubiiii: Vi Elsker 90'erne kommer alligevel til Aalborg

AALBORG:Først var det. Så var det ikke. Men nu er den god nok. Der bliver Vi Elsker 90'erne til sommer.

Den populære endagsfestival vender stik mod tidligere udmeldinger tilbage til Aalborg 29. august.

- Tak til Aalborg Kommune for virkelig at have været fleksible i den her proces, lyder det fra arrangør af festivalen Riffi Haddaoui på Facebook, hvor han netop har offentliggjort begivenheden i en livesending.

Festivalen har i flere uger forhandlet med netop Aalborg Kommune efter at have fået afslag på en række venues i byen herunder Mølleparken og Kildeparken. Men nu er det altså faldet på plads, at festen alligevel vender tilbage - denne gang på Dyrskuepladsen i Skalborg.

- Tusind tak for den opbakning, vi har i det jyske. Det er virkelig tegn på kærlighed, og den er gensidig, siger han.

Billetterne til Vi Elsker 90'erne kommer til salg fra på mandag 2. december kl. 12.