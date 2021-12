Julekoncert endte med et større smitteudbrud

AALBORG:Selvom der blev vist coronapas i indgangen og opmuntret til at overholde alle sundhedsstyrelsens retningslinjer, så gik det alligevel galt, da Aalborg Gospel Choir fyrede den af til tre stemningsfulde julekoncerter i starten af december.

- Alle i koret skulle medbringe coronapas, og det samme gjaldt for publikum. Og så havde vi selvfølgelig sørget for at rydde de forreste rækker, så koret kunne synge igennem, fortæller Eva Bach Christiansen, som selv synger i Aalborg Gospel Choir.

Der var oprindeligt sat 300 billetter til salg til hver af de tre koncerter, som fandt sted i Bethaniakirken på Dag Hammerskjoldsgade den 5., 6. og 7. december. Men på grund af smittetallene blev det sat ned til 200, så der var bedre plads til afstand.

Alligevel fik adskillige af de tilstedeværende til koncerten mere end en god koncertoplevelse med hjem - nemlig en positiv PCR-test de følgende dage. Det startede med en tilbagemelding fra en person i publikum, og så rullede bølgen i de følgende dage - dog primært i koret selv.

- Man kunne se på den interne facebook-gruppe, at flere og flere fra koret fik konstateret corona, og vi skyndte os jo alle sammen at få taget test, når dem der stod ved siden af blev testet positiv, fortæller Eva Bach Christiansen, som selv gik fri.

Tallet kom helt op på omkring 30 smittede, og så er der tale om et større udbrud. Det fortæller Jan Nielsen, som er coronaansvarlig i Aalborg Kommune.

- Den slags er årsagen til at man lige har lavet nye retningslinjer - fordi smitten sker på steder, hvor der er mange mennesker, forklarer han.

Han understreger, at selvom alle retningslinjer er blevet fulgt, så er det bare de store begivenheder, hvor vi er mange samlede, der giver nye smittede - og især, hvis bare en enkelt person er dukket op med omikron-varianten.

Der var dog ingen af de smittede til koncerten, der har præciseret, om det var omikron, men de sørgede for at informere publikum til begge koncerter om de høje smittetal. Selvom det gik som det gik, fortryder Eva Bach Christiansen ikke, at de afholdt koncerten.

- Vi har fulgt alle reglerne, og så kan det godt være, at der er nogle af mine korkollegaer, der har tænkt øv bagefter, men vi har ikke kunne give koncert på den måde siden december 2019, og det var fantastisk, fortæller hun.