Jysk bygger ny butik i Brønderslev

BRØNDERSLEV:På Hjørringvej lige ved siden af den ny Jem og Fix gøres der lige nu klar til, at et nyt stort erhvervsbyggeri kan skyde op - her skal der bygges en ny Jysk butik, som skal erstatte butikken inde i byen i Østergade.

- Som planerne er lige nu, bliver det omkring november, at vi får den klar - det satser vi i hvert fald på, fortæller Rune Pedersen, der er kommunikationsdirektør i Jysk.

3 Her opfører Jysk en ny butik i Brønderslev. Foto: Bente Poder Foto: Bente Poder

Den nye butik bliver på mange punkter en forbedring i forhold til den gamle.

- Grunden til, at vi flytter nu, er at så får vi en Jysk-butik, som vi gerne vil have den. En stor boksbygning i et plan med højt til loftet, så kunderne ikke skal gå ovenpå for at prøve madrasser som i dag, fortæller Rune Pedersen.

Han peger også på, at butikken bliver lys og med trægulve.

- Forhåbentlig bliver det en meget flottere butik, som er meget rarere at være i for kunderne, hvor det er nemmere at gå rundt, og hvor der er plads til flere produkter og møbler.

Den ny butik bliver også større end den gamle. Salgsarealet bliver på 1200 kvadratmeter, og lageret på 450.

- Det betyder noget for vores medarbejdere. Mine kolleger i Brønderslev får bedre kolleger, hvor det er nemmere at komme rundt. Det er egentlig godt for alle, mener vi, så det glæder vi os rigtigt meget til, siger Rune Pedersen.

At butikken flytter en smule udenfor byen er en del af en tendens i Jysk.

- Generelt kan man sige, at vi gerne vil ligge lidt udenfor byen hvor det er til at komme til for kunderne. Den typiske Jysk-butik, uanset hvilket land en ligger i, ligger i en retailpark lidt udenfor byen. Det er noget, man kører efter, og det skal være ordentlige tilkørselsforhold og til at komme til at parkere. Det betyder meget, fortæller Rune Pedersen.

Han ved ikke, hvad der kommer til at ske med den gamle butik - det er ikke Jysk, der ejer den.