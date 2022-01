Kæmpe high five til LykkeLiga: Det er mere, end jeg turde drømme om

AALBORG:Det er en succes, der bare bliver større og større; På blot fire år er LykkeLiga vokset til 77 klubber herhjemme, og i dem spiller 1200 børn med udviklingshandicap håndbold.

- Og det bliver endnu mere vildt, for nu har vi også fået klubber i udlandet, fortæller stifter af Lykkeliga og tidligere tophåndboldspiller, Rikke Nielsen, med begejstring.

- Jeg er helt beæret over, at vi har lavet noget, som andre også gerne vil prøve. Det er mere, end jeg har turdet drømme om.

Rikke Nielsen er både glad for og beæret over den store interesse, der er for LykkeLiga herhjemme og i udlandet. Arkivfoto: Lars Pauli

Rikke Nielsen er selv mor til Magda, der har Downs Syndrom, og Lykkeliga er i høj grad bygget op omkring de erfaringer, familien har gjort sig gennem tiden.

- Når man har et barn med et handicap, lever man nogle gange i en form for parallelsamfund til andre familier. Og meget kommer til at handle om bevillinger, kontakt til kommunen og så videre, siger hun.

- Men i LykkeLiga er vi sammen om et fællesskab - ikke en diagnose. Vi skaber noget, det er fedt for børnene at være en del af - med andre der er som en selv.

De senere år er interessen fra udlandet vokset, men det har taget tid for tovholderne i LykkeLiga at sige ja til at brede idéen ud over landets grænser.

- Vi skulle lige være klar til at drible det i gang og have en plan for, hvordan det skal fungere. Men nu er vi landet i det, og vi er klar, siger Rikke Nielsen.

- Den glædelige nyhed om, at vi er på finansloven, giver arbejdsro, og nu kan vi planlægge aktiviteter for vores LykkeLigastjerner og deres familier.

Stormer frem i udlandet

Foreløbig er der tre klubber i Tyskland, to i Sverige og flere er på vej.

- Vi stiller krav til dem om at bidrage til projektet og være en del af noget større. Vi er i tæt kontakt, besøger dem og fortæller dem hele tiden, hvad selve dna'en i LykkeLiga er, siger Rikke Nielsen.

- Men det er vigtigt, at de gør det helt på deres egen måde, og det er dem, der er eksperter i deres klub og altid kan søge inspiration og rådgivning hos os.

Omdrejningspunktet er hele tiden at skabe gode oplevelser i dialog med LykkeLiga.

- De får at vide, at de skal passe godt på det her, siger Rikke Nielsen.

- Samtidig skal man også forstå, at det er båret af mange frivillige, og de enkelte familier spiller en stor rolle.

Den gladeste liga uanset sprog og diagnose

Klubberne i udlandet bliver samlet under paraplyen Happy League, der giver børnene mulighed for at rejse udenlands og mødes i internationale turneringer, hvor det handler om at have det smaddersjovt med hinanden.

Rikke Nielsen er ikke i tvivl om, hvorfor udlandet har fået øjnene op for Lykkeliga, "i alle lande er der forældre, hvis børn ikke passer ind i gængse fællesskaber".

- Før tænkte jeg tit 'øv', at Magda ikke har flere venner eller noget at gå til, men nu har hun det hele, siger Rikke Nielsen.

- Det er fedt at se, hvordan børnene mødes med et high five.