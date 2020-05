Kæmpe lyskryds bliver spærret i weekenden

AALBORG:Skal du ud og køre her i store bededags-weekenden, så skal du overveje hvilken vej gennem Aalborg, du tager.

I morgen, fredag 8. maj, går kommunen nemlig i gang med at asfaltere det store kryds Sønderbro-Østre Alle, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Arbejdet betyder, at krydset bliver spærret for al trafik undtaget udrykningskøretøjer og busser, der skal gennem krydset på Østre Alle. Kommer du gående eller på cykel, kan du dog fortsat komme igennem.

Busser, der normalt kører ad Østre Alle – Sønderbro er omlagt til Håndværkervej – Ny Kærvej.

Der er adgang til Poul Larsens Vej og Synergivej. Sjællandsgade, Hjulmagervej og Bødkervej er ligeledes åbne for trafik.

Arbejdet bliver afsluttet på søndag med ny afmærkning i form af striber mm.

Også i Nørresundby skal der arbejdes hen over weekenden. Lørdag begynder arbejdet med at asfaltere Thistedvej fra Stationsvej til Lufthavnsvej - arbejdet fortsætter frem til 15. maj. Mens der arbejdes vil der være et spor åbent ad gangen.

Du kan se mere om begge vejarbejder på kommunens hjemmeside.