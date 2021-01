Kæmpe skulderklap til Fontænehuset

KOMMUNEN:TrygFondens regionale råd i Region Nordjylland har netop doneret godt 4 millioner kroner til projekter, der skal fremme sikkerheden, sundheden og trivslen i regionen.

Tæt ved en million af disse midler lander i Frederikshavn Kommune.

Og her er højdespringeren absolut Fontænehuset.

Med trivsel som omdrejningspunkt ønsker TrygFonden at hjælpe flere til at realisere deres potentialer og give alle en plads i et positivt fællesskab.

Derfor har TrygFonden fordelt 2,7 af de 4 millioner til nye projekter, der skal skabe bedre trivsel blandt udvalgte grupper - og blandt dem er Fontænehuset Frederikshavn.

Her tildeler TrygFonden 812.000 kroner til realisering af ”Fontænehusets UngeNetværk (FUN)”.

TrygFonden ønsker også at hjælpe til en bedre sikkerhed ved at forebygge ulykker tæt på danskernes hverdag.

Fokus er på ulykker på, i og ved vand, i trafikken og i forhold til brand.

For at øge sikkerheden, hvor mennesker og vand mødes, har Frederikshavn Havkajakklub modtaget 17.188 kroner til indkøb af udstyr, som skal højne sikkerheden til søs.

Endvidere har følgende fået tildelt midler til førstehjælpskurser eller -udstyr:

Frederikshavn Havkajakklub, 7.500 kroner.

Strandby Fiskerihavn, 7.500 kroner.

Havkajak Team Nord og Strandby Sejlklub, 10.000 kroner.

Næste frist for ansøgning om midler hos TrygFondens regionale råd i Region Nordjylland er 1. marts 2021.