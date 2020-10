Kæmpestol blev en byggesag

HJØRRING:Multikunstner Søren Brynjolf svingede i september motorsaven i Østergade og byggede en gigantisk stol ud af egestammer - stolen måler 3,5 meter i højden.

Tanken er, at man skal kunne kravle op på stolen via en stige og kigge ud over Østergade.

Men projektet er stødt på et mindre benspænd, idet stolen er blevet til en byggesag i Hjørring Kommune. Derfor er stolen endnu ikke blevet indviet. I stedet er den nu afspærret, og stigen op til udsigtsplatformen ligger på jorden.

Den gigantiske stol er lige nu sat lidt i skammekrogen, men den vækker stadig opsigt i gågaden. Foto: Bente Poder

Faldunderlag på vej

- Projektet ligger stille lige nu, fortæller event- og aktivitetschef Rikke Ejsenhardt fra Hjørring Handel.

- Men vi er tæt på mål.

Den gigantiske stol skal også leve op til de sikkerhedsstandarder, der gælder på legepladser, og det indebærer blandt andet, at der skal etableres et faldunderlag på 30 kvadratmeter.

- Jeg håber da, at vi i løbet af nogle få uger kan begynde at tage fliser op og laver et stort faldunderlag.

- Derefter kan vi vende stolen rigtigt og sætte stigen til, så man kan kravle op i den

- Så nu vil vi snart lave en konkurrence, hvor folk kan byde ind med, hvad stolen skal hedde, tilføjer Rikke Ejsenhardt.

Ekstra udfordringer

Hjørring Handel søgte i første omgang tilladelse til at bruge pladsen på hjørnet af Brinck Seidelinsgade og Østergade.

- Vi var lidt usikre på, om det måske ville kræve byggetilladelse, men vi fik ok til at gå i gang. Der har hele vejen været fornuftig dialog om projektet, men der har været en masse ekstra udfordringer i forhold til, at vi skal sikre os, at stolen er sikker. Alt er nu dokumenteret. Nu mangler vi bare det store faldunderlag.

Nogle af pengene til projektet er søgt fra Slots- og kulturstyrelsens coronapulje, men projektet er blevet dyrere end først forventet og lokale kræfter har spyttet ekstra i kassen.

Til at stole på og ...

Hjørring Handel vil gøre stolen til et nyt oplevelsespunkt i Hjørring. Julens kyssetræ på Springvandspladsen og de øvrige oplevelsespunkter i byens gader i juletiden får hermed selskab. Men stolen skal stå i gågaden året rundt og pyntes til de enkelte højtider.

- Og den får allerede meget opmærksomhed. Folk der går forbi den, siger wauw, og der kommer mange bemærkninger. Blandt andet: - At vi er til at stole på i Hjørring, smiler Rikke og tilføjer, at højrøvet også er blevet brugt af forbipasserende.