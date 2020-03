Kender du den? Nu bliver det lettere at besøge Rakkerens Hule

AALBORG:Det er ikke til at se det, hvis ikke man ved det. Sådan er det med Rakkerens Hule.

Under Algades belægning ligger nemlig normalt et stykke markant Aalborg-historie gemt væk for nysgerrige blikke. Eneste adgang til hulen eller hullet, om man vil, er gennem et brønddæksel midt i gaden.

Men den seneste tid har du kunnet lure derned helt uden at skulle kravle.

I forbindelse med ombygningen af Budolfi Plads og omlægningen af Algade er den offentlige hemmelighed lige ud for Aalborg Historie Museum nemlig gravet mere eller mindre fri.

- Vi har åbnet ned til den for at forskellige forhold kan blive renoveret. Der er blandt andet noget murværk, der skal rettes op på, forklarer Niels Bresemann, der er projektleder i Aalborg Kommune på omdannelsen af Algade.

Hulen var kælderen under Vesterport og blev brugt som fængsel for byens udskud. Foto: Lasse Sand

Åbningen af hulen har givet et nyt motiv til byens fotoentusiaster og masser af forslag til, hvordan man kunne vise attraktionen bedre frem. Et af de forslag, som flere på nettet har givet er et ”glasgulv” hen over hulen.

Et forslag, der faktisk har været drøftet, men som har vist sig praktisk umuligt, fortæller Niels Bresemann.

- Der vil fortsat være trafik i Algade, og glasset vil hurtigt blive så slidt, at man ikke kan se noget, siger han.

Fængsel i Middelalderen

I stedet vil Rakkerens Hule igen bliver dækket til, når arbejdet på murværket er færdigt.

Der bliver støbt et underdæk i beton, og så kommer der granitbelægning ovenpå, som i resten af Algade.

- I belægningen bliver der sat nogle små søm, der markerer, hvor hulen ligger under jorden, og hvor stor den er, sådan at på den måde kan fornemme den oppe fra, forklarer han og tilføjer, at adgangsvejen til hulen samtidig bliver gjort noget mere publikumsvenlig.

- Man vil gerne have, at flere kan komme ned og se den, og derfor bliver der forbedrede adgangsforhold med et bredere dæksel og en trappe derned, fortæller han.

Inden for nogle uger vil det enestående stykke Aalborg-historie igen blive skjult under Algades belægning. Foto: Lasse Sand

Adgangsdækslet bliver trukket lidt ud i siden af vejen sammenlignet med, hvordan det har været hidtil, hvor det har krævet et stop af trafikken i Algade at sende gæster ned i Rakkerens Hule.

Hulen eller hullet var i øvrigt kælderen under byens Vesterport, der fungerede som byens vestlige indgang.

Tårnet blev bygget i 1400-tallet og kælderen indrettet til fangehul for byens udskud - hekse, natmænd og rakkere. Her under jorden kunne de så sidde og vente på at blive hængt eller brændt.

Porten blev siden raget ned, mens Rakkerens Hule fortsatte som arrest til midten af 1700-tallet. Hulen blev glemt, men genfundet i 1907.

Niels Bresemann forventer, at arbejdet med at forskønne Algade vil være færdigt inden for fem til seks uger. Til den tid vil Rakkerens Hule altså igen være en offentlig Aalborg-hemmelighed.