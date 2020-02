Klar til ferie? Her er 5 sjove oplevelser til dig og dine børn

AALBORG:En hel uge fri fra børnehave eller bøger.

Byen kommer til at myldre af børn i næste uge, hvor skolerne traditionen tro holder vinterferie i det meste af Nordjylland. Og mens tusinder søger mod sne og ski, bliver andre hjemme for at udnytte de mange muligheder, der er. Over alt i Aalborg er der aktiviteter, der kan tilfredsstille selv den mest kræsne pode - vi har udvalgt en håndfuld af dem:

Så skal der brændes krudt af ... AKKC holder Hoppe & Legeland. Arkivfoto: Anne Mette Welling

Fuld skrue i hallen

Mange dages ferie i træk kan godt give en vis rastløshed og energiophobning hos de mindste. Og hvad er så bedre end at få brændt en masse krudt af på en kæmpe flok hoppepuder?

Netop sådan nogle finder du i Aalborg Kongres & Kultur Center, hvor der fredag 21. og lørdag 22. februar er Hoppe & Legeland.

Der bliver sat 30 forskellige hoppepuder og legeredskaber op - og så er det bare at komme i gang.

Børn (0-18 år) skal betale 100 kroner for at komme ind - mens medfølgende voksne er gratis.

Hoppe & Legeland har åbnet kl. 10-17 begge dage.

Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum er pakket med oplevelser, og i vinterferien får de lige en tand ekstra. PR-foto

Smag på feltrationer og mød politi og beredskab

Kender du et barn med hang til uniformer, så er Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum stedet at gå hen.

Museet holder åbent alle dage kl. 10-16 og byder på masser af specielle ferieoplevelser.

Udover museets faste udstillinger med køretøjer og materiel helt tilbage fra 1840, temaudstillinger om 2. Verdenskrig, tyske flygtninge og Den kolde krig, så byder ferien også på ekstra aktiviteter.

Alle dage kan man gå på opdagelse i en samling af moderne køretøjer fra Trænregimentet og en udstilling om flyvevåbnets logistik fra Air Transport Wing. Du kan også blive klogere på politiets internering og deportation til koncentrationslejre i Tyskland i september 1944.

Er man mere til noget med blå blink, så besøger Nordjyllands Beredskab museet med en moderne brandbil tirsdag 18. februar, og politiet kommer med en patruljevogn og en uniformeret betjent torsdag 20. februar om eftermiddagen.

Tirsdag 18. februar kan du også få en smagsprøve på forsvarets feltrationer, mens Aalborg Kaserners Veteranpanserforening onsdag 19. februar har en arbejdende stand med vedligeholdelse og reparation af kampvogn og pansret mandskabsvogn.

Frost-universet er inspireret af H.C. Andersens Snedronningen, og Anna, Elsa og Olaf har en særlig plads i mange små hjerter. PR-foto

Oplev Disney-magi i Bilka

Det kan godt være, at der er langt til sne og kulde denne vinterferie.

Men i Bilka i Skalborg bliver der Frost over hele linjen, når byens børn er inviteret til en event med udgangspunkt i de populære Disney-film mandag 17. februar.

Alle børn kan få lavet en flot fletning ligesom prinsesserne Anna og Elsa. Derudover er der mulighed for at få lavet en flot ansigtsmaling inspireret af Frost, prøve en masse Frost-kjoler og det sjove Olaf kostume og til sidst få taget et billede med et Instax kamera, som børnene kan tage med sig hjem.

Eventen foregår fra klokken 12-16, og der er gratis kaffe til de voksne.

- Frost universet er virkelig populært blandt rigtig mange - både børn og voksne. Der er mange forskellige aktiviteter, så der er noget for alle børn, siger senior brand manager i Bilka Anne Bremer Refslund.

Frem til 23. februar er der desuden skattejagt, hvor børnene skal finde fem bogstaver rundt om i varehuset og gætte et hemmeligt ord. Der er ledetråde i en flyer, som udleveres i kundeservice. Man deltager ved at downloade Billies Bedste Børneapp, hvor man skal skrive det hemmelige ord. Der bliver trukket én vinder af en kurv med Frost-præmier til en værdi af cirka 3500 kroner.

Friis Shoppingcenter holder gaming-uge i vinterferien - børn kan f.eks. udfordre deres voksne i FIFA 20 eller Fortnite. Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

Gaming i Friis

Er man bare mere til noget med en skærm, så er det Friis Shoppingcenter, man må til.

Her er vinterferien lig med gaming for alle aldre. Børn kan udfordre forældre og søskende i FIFA 20 eller slå deres bedste ven i Fortnite. Der er rig mulighed for at svinge hofterne til den nyeste udgave af Just Dance eller prøve kræfter med det populære virtuel reality Fruit Ninja spil.

Der vil være konkurrencer på spil, som vil blive afgjort både dagligt og ugentligt. Derudover er der hver dag mulighed for at deltage i en FIFA 20-turnering.

Vinterferiens virtuelle aktiviteterne foregår fra mandag 17. februar til og med lørdag 22. februar kl. 12-15 i stueetagen mellem Imerco Home og Vibholm.

På Kunsten kan børn - og deres voksne - hele ferien bruge fantasi og kreative evner. Foto: Kunsten/Rasmus Hjortshøj

På hovedet i kunsten

Omvendt-værksted, yoga og skumle skyggebilleder. Børn og voksne kan også bruge fantasien med et væld af kreative aktiviteter på Kunsten i vinterferien.

Museet byder blandt andet på Kunst-Lab, hvor familier kan eksperimentere med at vende op og ned på tingene med spejle. Det er museets fastansatte kunstnere, der bemander Kunst-Lab - denne ferie en ekstra time om dagen - og det er der en særlig grund til.

- Vi har netop dannet et børnepanel, der kommer med idéer til, hvordan vi kan forbedre os. Ekstra tid med kunstnerne var ét af ønskerne, og det lytter vi selvfølgelig til, siger Peter Juul, der er leder af Kunsten Kreativitarium.

Dermed kan man gå på opdagelse med kunstnerne hver dag i ferien fra kl. 11.00-16.00.

Man kan også lave skyggespil og -tegninger i Alrummet, deltage i pop-op-workshops i udstillingerne, melde sig til yoga og skattejagt eller gå på opdagelse på egen hånd med en kunst- og emoji-jagt. Museet har i anledningen af Dea Trier Mørch-udstillingen også lavet en Kunstkuffert med opgaver, der relaterer sig til Vinterbørn. Blandt andet kan man lave sit eget linoleumstryk og blive klogere på, hvordan man selv så ud som nyfødt.

Desuden disker Kunsten op med en stor zone, hvor børn kan skabe kunstværker i en overdimensioneret sætterkasse, lave kunst af hårelastikker, der sættes på en plade med tusindvis af dyvler, lave tændstik-kunst - eller komme helt tæt på en ægte Jorn.