Klar til Royal Run: Tilmeldingen er netop åbnet

AALBORG:Er du en af de mange, der deltager i Royal Run i Aalborg næste år? Så er det nu, du kan tilmelde dig - og samtidig præsenterer arrangørerne en nyhed; Som led i et samarbejde med Boozt.com vil alle Royal Run-deltagere næste år modtage både t-shirt og startnumre med pakkeposten, står der i en pressemeddelelse.

Det sker efter, at de godt 70.000 tilmeldte til Royal Run i 2018 og godt 82.000 tilmeldte i 2019 måtte køre til deres pågældende løbsby i dagene op til Royal Run for at afhente materialerne i en såkaldt Expo.

Og det nye initiativ er en efterspurgt service og en betydelig forbedring, forklarer Jakob Larsen, direktør i Dansk Atletik, på vegne af Royal Runs styregruppe.

- Vi har længe ledt efter en partner, som sammen med os kan gøre deltagernes vej til Royal Run så let og smertefri som mulig. Med samarbejdet med Boozt er det nu muligt for os at sende t-shirts, startnummer og praktiske informationer hjem til alle de tilmeldte, siger han.

Denne service gælder alle Royal Run-steder med kongelig deltagelse: Sønderjylland, Odense, Aalborg og København/Frederiksberg.

Tilmeldingen til Royal Run er åbnet i dag - 19. november - klokken 12.