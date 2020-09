Klim Sparekasse har midlertidigt lukket for fysiske kundebesøg

KLIM:Fra tirsdag 29. september er Klim Sparekasse midlertidigt lukket fysiske kundebesøg efter et tilfælde af coronavirus på arbejdspladsen. Det fortæller direktør Henrik Agesen.

Alle medarbejdere er nu sendt hjem for at blive testet for corona. Det betyder også, at Klim Sparekasse på kontoret i Klim kun tager imod de nødvendigste fysiske opgaver - og har lukket ned for uanmeldte kundebesøg.

En af de 11 medarbejder er blevet testet positiv for corona. Vedkommende tog sine forholdsregler allerede ved første mistanke om sygdom og har derfor ikke været på arbejdspladsen i en uge. I weekenden kom coronatesten tilbage positiv.

Man regner med at drive sparekassen på normalvis fra mandag 5. oktober, når alle ansatte har fået svar. I mellemtiden arbejder de hjemmefra, som de prøvede det under Danmarks nedlukning tidligere i år.

Netbank- samt telefon- og mailsystemet fungerer stadig, som det plejer, og det samme gælder pengeautomaterne i Klim og Vester Thorup.

Nærmere på: www.klimsparekasse.dk