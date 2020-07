Klokken i slag for Urværk

KOMMUNEN:Komponist Mathias Madsen Munch og lyddesigner Anders Amdisen, begge født og opvokset i Frederikshavn, får i denne måned premiere på et nyskrevet interaktivt værk, der etableres rundt om Krudttårnet i Frederikshavn.

Værket har premiere i det fri onsdag 29. juli, hvor el-violinist Jens Elfving sætter strengene i svingninger til den første af de 12 opsætninger, som udspilles frem til og med lørdag 1. august.

Det sker i forbindelse med det landsdækkende initiativ ‘Sammen Om Kunsten’“ som støtter udvikling af nytænkende kunstoplevelser og formidlingsformater inden for rammerne af coronakrisens restriktioner.

Frederikshavn var hurtig til at gribe muligheden for at stå sammen om kunsten, da komponist Mathias Madsen Munch præsenterede idéen om at etablere en interaktiv musikalsk oplevelse i 360 grader foran byens ældste bygningsværk, Krudttårnet fra 1690.

Projektet hedder Urværk - og er en musikinstallation, hvor publikum bevæger sig rundt med sikker afstand til de øvrige gæster, mens de oplever ny klassisk musik på nærmeste hold på rejsen rundt om tårnet.

Inden publikum selv skal på banen bliver de introduceret til værket af kunstnerne bag installationen, når urværket trækkes op 12, 13.30 og 19. Adgangen til værket er ganske gratis og åben for alle publikumsgrupper fra 29/7 til 1/8.

På rekordtid blev rammerne for projektet fastlagt mellem Mathias Madsen Munch, Fonden Tordenskiold, Kultur- og Fritidsudvalget og Udviklingsafdelingen fra Frederikshavn Kommune og med en sådan appeal, at det lykkedes at skaffe opbakning fra to af landet største private fonde.

- Det er helt exceptionelt, at vi er lykkedes med at skaffe så markant en opbakning til etableringen af Urværk Det kan kun lade sig gøre, når der er lokal handlekraft og fælles visioner på plads, og jeg glæder mig til at vi kan opføre værket, siger komponist Mathias Madsen Munch.

Augustinus Fonden er en af bidragyderne til projektet i Frederikshavn.

- Det har været særlig interessant at følge den innovationskraft, som mange aktører viser under corona-krisen. Vi glæder os over at kunne bidrage til at styrke det kulturelle fællesskab i hele landet netop nu, hvor kulturlivet er udfordret, siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden, der har støttet premieren på URVÆRK med 75.000.

Også Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har støttet opsætningen.

Fonden har lagt særlig vægt på at støtte projekter, der udvikler nytænkende og eksperimenterende formater med fokus på langsigtet forankring. Og her har URVÆRK gjort sig bemærket som et værk, der inviterer publikum inden for i den klassiske musik på en tilgængelig og interaktiv vis.

Frederikshavn Kommune har også bakket op med økonomisk støtte til installationsværket, der teknisk set består af 12 forbundne højttalere, som etableres i en ring rundt om Krudttårnet.

De 12 højttalere repræsenterer hvert sit musikalske klokkeslæt i urværket og når klokken er faldet i slag for sidste gang kommer udstyret efterfølgende kommunens kulturliv til gavn, så den lokale forankring kan sikres.

- Jeg utroligt glad for, at det er lykkedes at stable et så ambitiøst kunstprojekt som Urværk på benene. Det er et projekt, der har øje for, at alle publikumsgrupper skal inviteres inden for i den klassiske musik. Vi har oplevet en imponerende opbakning til at realisere værket lokalt og det er fantastisk at se, hvordan hele setuppet omkring værket nu forankres på tværs af kommunens kulturinstitutioner, siger kulturudvalgsformand Mette Hardam og fortsætter:

- At to store nationale fonde som Augustinus Fonden og Louis-Hansen Fonden støtter op om det nyskrevne performanceværk i Frederikshavn fortæller mig, at kulturaktørerne i byen er med på at rykke hurtigt og slå til, når mulighederne byder sig, og vi håber at Urværk afføder nye innovative idéer i de kommende år.

Mette Hardam sidder i bestyrelsen i Fonden Tordenskiold, som var de første til at sige ja til at udvikle Urværk foran Krudttårnet.

Fonden har i år haft særligt fokus på publikumsudviklingen på pladsen foran tårnet og på hvordan musik og kultur formidles under de særlige corona-vilkår.

- Hele sommeren er pladsen foran Krudttårnet derfor omdannet til åbent kulturhus, hvor publikum, små som store, har gratis adgang til aktiviteter middag og aften.

- Ugerne op til opsætningen af Urværk opfører vi den virtuelle video-koncert “Frederikshavn -Storhed, Fald, Genrejsning” som via videoskærme i kæmpeformat formidler Frederikshavns historie i et hidtil uset setup.

- Og herefter er vi utroligt glade for at kunne præsentere Urværk, der ligeledes bliver en musikalsk oplevelse uden sidestykke i 360 grader, siger Jan Michael Madsen, direktør for Fonden Tordenskiold.

Selv om aktørerne bag Urværk er i gang med at udtænke, hvor og hvornår værket skal genopsættes næste år er det premieren 29. juli, der fokuseres på netop nu.

- Vi gør alt hvad vi kan for at musikken bliver så tilgængelig for så bred en publikumsgruppe som muligt, så både store og små kan få en anderledes musikalsk oplevelse i 360 grader, siger komponist Mathias Madsen Munch, der er i fuld gang med prøverne på værket sammen med Jens Elfving og Anders Amdisen.

Der er gratis adgang til værket, som også gennemføres i tilfælde af let regn.