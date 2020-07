Kom gratis til Egholm i hele august

Efter en stor tilstrømning til de danske øer i juli, bliver perioden med gratis færge til en række øer nu udvidet. Aalborg kommune har bestemt, at færgen til Egholm også skal være gratis i august for gående og cyklende.

Tilbuddet er sikret med tilskud fra den sommerpakke som regeringen, sammen med en række partier i Folketinget, har aftalt for blandt andet at stimulere turismen og give rig mulighed for at komme rundt i landet.

Passageroptællingen viser, at der i juli 2019 var 17.000 passagerer med Egholm-færgen, mens der i juli i år forventes tæt på 50.000 passagerer.