Lækre familieboliger skyder op kun et stenkast fra Limfjorden

AALBORG:Et stort naboområde tæt på de ikoniske og karakteristiske fabriksbygninger i Aalborgs vestby, hvor C. W. Obel førhen havde tobaksproduktion, er nu ved at blive omdannet til et markant boligkompleks med 118 spritnye og moderne familieboliger.

Det er vist ikke en overdrivelse, når man siger, at boligbyggeriet i Aalborg boomer, og selv om eksperterne har meldt ud, at der ganske vist ikke er mangel på boliger, så er efterspørgslen på attraktive familieboliger alligevel stigende.

Boligkomplekset får navnet AstaHus, og her får de kommende beboere, der forventes at flytte ind i begyndelsen af 2020, en flot udsigt til enten områdets nyanlagte, grønne park eller direkte til Limfjorden, der kun ligger et stenkast væk.

Det moderne boligbyggeri strækker sig over hele 11.000 kvadratmeter.

Beboerne får en flot udsigt til enten områdets nyanlagte, grønne park eller direkte til Limfjorden. Illustration: ERIK Arkitekter A/S

ERIK Arkitekter A/S er tegnestuen bag boligprojektet, og partner Zoran Juresa giver byggeriet følgende kommentarer med på vejen:

- Det har været vigtigt for os at skabe et moderne look, der samtidig respekterer og trækker klare linjer tilbage til den gamle, traditionelle fabriksarkitektur, der præger bydelen.

- Et vigtigt element er murstenene, som Egernsund Tegl har leveret. De har et meget karakteristisk urbant, snavset og robust look, som fremstår unikt og flot, siger Zoran Juresa og tilføjer, at resultatet er et murværk, som vækker associationer til fabriksbyggeri og arkitektur i gamle dage - men nu med et moderne touch.

For en god ordens skyld skal det oplyses, at bygherren er C. W. Obel Ejendomme.