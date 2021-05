Længes du også efter solen? Nu er den på vej

AALBORG:I dag markerer lidt af et vendepunkt. I hvert fald, hvis man skal tro et udsnit af landets meteorologer.

Efter uger med køligt vejr og masser af regnbyger har vi nemlig udsigt til igen at kunne lufte solbriller og sommerknæ.

Fra og med i dag, onsdag, skulle det tynde ud i bygerne, og solen kan også titte frem. Vi skal dog frem mod slutningen af ugen, før temperaturen kommer i forårshumør. DMI lover helt op mod 21 grader her i Aalborg på lørdag 29. maj.

Og synes du, at det her forår har været usædvanligt trist og solfattigt, så gælder det om at gribe chancen for at lufte nederdel og shorts i weekenden, for ingen træer gror som bekendt ind i himlen.

Allerede næste onsdag vil virkeligheden vende tilbage i form af det ustadige vejr, som maj har været præget af, vurderer DMI.

Hos de norske kolleger ved yr.no holder man dog den optimistiske fane lidt højere og lover - indtil videre - chance for sol og 16 grader.