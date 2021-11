Kat blev aflivet med en hammer

AALBORG:Onsdag var en voldsom dag for internatsleder Rene Skall og hans medarbejdere hos Kattens Værn i Aalborg.

Omkring middagstid kommer et par elever fra naboskolen TechCollege nemlig ind med en påkørt kat, som medarbejderne straks genkender, som en kat de selv har haft på internatet for tre år siden. Den hedder Clara og lige der var den i en sølle forfatning.

- Den havde fået revet nogle negle over, og så var det tydeligt at se, at den havde smerter. Jeg undersøgte den lidt og kiggede den i munden, men jeg er ikke dyrlæge, så konklusionen blev, at den skulle tilses af en dyrelæge, og så tænkte jeg, at den nok skulle blive god igen, fortæller Rene Skall.

Han fortæller desuden, at katten var øremærket, så de kunne se, at den hørte til hos TechCollege, som holder til på den anden side af vejen. Naboskabet har altid været godt, og en af medarbejderne fra internatet går derover sammen med eleverne for at aflevere katten, så den kan komme til dyrlæge.

Men da medarbejderen kommer tilbage, har hun en rigtig dårlig fornemmelse i maven. Hun fortæller, at der ikke er blevet ringet til dyrelægen, men til en af skolens ansatte, som hentede katten i en sort plastiksæk. Alle hendes protester blev afvist, da de mente, at de sagtens kunne aflive katten på forsvarlig vis selv.

- Jeg går selvfølgelig derover med det samme, men mens jeg er på vej derover, kan jeg høre katten skrige af smerte, som jeg aldrig har hørt en kat skrige før, fortæller han.

Er hunde mere værd end katte?

Da han ankommer til grunden, ser han en person stå med plastiksækken i hånden. Han spørger, hvad der er sket med katten. Efter at have spurgt flere gange, får han at vide, at Clara er blevet aflivet med en hammer, og det er en information, der får Rene Skall helt op i det røde felt.

- Man afliver simpelthen ikke en kat med en hammer - og især ikke, hvis den er i en sæk, så man ikke kan være sikker på at ramme rigtigt første gang, forklarer han bestyrtet.

Rene Skall er fuldstændig overbevist om, at det skrig han hørte, var Clara, der havde store smerter efter første slag med hammeren, som ikke havde ramt helt rigtigt, og så er det ikke indenfor dyreværnslovens rammer, forklarer han.

Derfor skældte han kattens banemand huden fuld. Han fortæller, at skolen fastholdt, at de ikke havde gjort noget forkert, og derfor tog han resolut hjem og anmeldte aflivningen til politiet.

- Jeg oplever det som et stort svigt fra skolen, fordi de uddanner dyrepassere og landmænd, og det bekymrer mig, hvis de ikke har respekt for dyrene, siger han.

Han håber, at personen, der aflivede katten får en sigtelse og en dom for dyremishandling, for det må være konsekvensen for den handling, mener han.

- Hvis man må aflive en kat med en hammer på en uddannelsesinstitution, må man så også hjemme i privaten? Og hvor går grænsen så - må man også slå en hund ihjel med en hammer - eller er hunde mere værd end katte, spørger han?

Nordjyllands Politi har bekræftet, at der er en anmeldelse af en aflivning på en påkørt kat, som er i behandling. Vi har forsøgt at kontakte Aalborg TechCollege for at få deres version af historien, men det har ikke været muligt at få fat i nogen, der kunne hverken be- eller afkræfte Rene Skalls version af historien.