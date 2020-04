Landsbyløbet vælger at springe over

Så blev LandsbyLØBET i Frederikshavn kommune også indhentet af COVID-19

Det oplyser Catharine Jochumsen, en af arrangørerne af det populære løb

- Det er med stor respekt for Folketingets beslutning om, at holde inde med al aktivitet, som samler mange mennesker på et sted, at bestyrelsen i LandsbyLØBET i Frederikshavn kommune har besluttet at aflyser samtlige 8 etaper, skriver Catharine Jochumsen og fortsætter:

- Vi stod ellers klar med et fantastisk arrangement som strakte sig henover sommeren. Landsbyerne i Frederikshavn kommune var gået sammen på tværs af bygrænser og arrangeret 8 super skønne og meget hyggelige etaper.

Helt unikt i år, var hver etape skabt af de enkelte tovholdergrupper med LandsbyLØBETs bestyrelse som sparringspartner. I de enkelte byer havde man brugt mange vinteraftner på at lave ruter, skaffe sponsere til depoterne samt frivillige til alle de opgaver som skal løses når over 400 børn, forældre, bedsteforældre kommer forbi som gæster.

Igen i år ville børn i alderen fra 0 til og med 16 år være gratis. Dette har været en prioritering som har været meget vigtig i al økonomisk planlægning. Grunden til dette er, at LandsbyLØBETS bestyrelse gerne vil, at børnene får mulighed for, at opleve hvor sjovt det kan være at motionere med mange forskellige aldersgrupper, andre motionsformer, samt med mennesker med forskellige udfordringer.

LandsbyLØBET favner alle. En deltager som har været med siden 2017, hvor LandsbyLØBET’s deltagere blev sendt af sted for første gang i Hulsig af Mette Hardam, stod igen i år klar med sin cykel.

Han har hvert år fået alle etaperne i fødselsdagsgave og i år ville ikke være nogen undtagelse… det særlige ville være, at det er hans 80 års fødselsdag. Da deltageren blev bekendt med, at løbet ville blive aflyst i år, var hans første bemærkning ”så er jeg bare klar til 2021”

Andre deltager som vi helt sikkert ville have mødt ved først etape 2020, var Familien Thomsen som sidste år stillede op med ikke mindre end 4 børn, hvoraf den yngste var 2 mdr. Dem glæder vi os også til at se 2021.

For selvfølgelig kommer Landsbyløbet tilbage i 2021. Det har været en stor succes fra første etape i Hulsig 2017 og i år ville vi runde over 10.000 deltagere. Mange af dem er nogle som har deltaget i alle de år LandsbyLØBET har eksisteret.

Vi I LandsbyLØBET’s bestyrelse vil meget gerne sige tak til de sponsere som allerede har sagt ja tak til at støtte os. Vi håber at I også er med i 2021. Og til alle de frivillige som allerede har gjort et stort stykke arbejde…. Tusind tak! Uden Jer ingen LandsbyLØB.

Det er et sort år for foreningslivet generelt, men heldigvis for en sund økonomi i LandsbyLØBET, hvilket gør, at vi vender stærkt tilbage i 2021, 8 tirsdag ude Frederikshavn kommunes skønne natur, med masser af fest, solskin og flotte medaljer. Glæd Jer, for det gør vi!

FAKTA om LandsbyLØBET i

LandsbyLØBET er skabt i Distriktsrådet, hvor der sidder repræsentanter fra 26 Landsbyer i Frederikshavn Kommune samt 3 politiker fra byrådet

LandsbyLØBET har modtaget Sundhedprisen i 2019

LandsbyLØBET blev indstillet til Landdistriktsprisen 2019

Landsbyløbet er tænkt som værende for alle, unge og gamle, gående, løbende og cyklende. Løbet er derfor delt i forskellige aktiviteter, som er:

MTB som er delt op i 3 forskellige sværhedsgrader

Racercykel

Hyggeruten til cykler ca. 25 km

5 km. Løb/walk

10 – 12 km. Løb/walk eller cykel