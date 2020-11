Lokale arbejdsmiljøpriser til Cimbria og DFI Geisler

THY-MORS:Det blev Cimbria i Thisted, der løb med den lokale arbejdsmiljøpris på 20.000 kr. fra Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest. Samtidig gik den individuelle pris på 5000 kr. til Tommy Andersen for hans store indsats hos DFI Geisler i Nykøbing, fremgår det af en pressemeddelelse efter centrets årlige arbejdsmiljødag, der i år på grund af coronasituationen foregik digitalt.

- Vi havde fire gode kandidater til arbejdsmiljøprisen, siger Thomas Rosenkrands, der er direktør hos Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest:

- Det var derfor ikke noget let valg. I sidste endte blev Cimbria valgt på grund af sit gennemgribende og vedvarende arbejde for et sikkert og sundt arbejdsmiljø’.

Thomas Rosenkrands oplyser videre, at den individuelle pris tilfaldt Tommy Andersen for hans store indsats hos DFI Geisler. Også for den individuelle pris var der konkurrence om æren og pengene, omend der her blot var to kandidater.

De nominerede til årets virksomhedspris var foruden Cimbria også Ideal Combi i Thy, DFI Geisler på Mors og Skovbakkehjemmet i Skive. De nominerede til den individuelle pris var foruden Tommy Andersen fra DFI Geisler også Hanne Fuglsang fra Plejecenter Gammelgaard i Skive.

Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest er autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for alle områder i arbejdsmiljøet. Centret har bred erfaring med arbejdsmiljø siden 1979 og har specialistviden inden for alle brancher. Samtidig er Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest en fondsejet virksomhed, som skal drives som en sund forretning uden aktionærer. Historisk set ændrede centret i 2009 navn fra BST Thy, Mors, Salling. Foruden arbejdsmiljørådgivning udbyder Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest også den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og andre kurser inden for arbejdsmiljø.

Det er Arbejdsmiljøcenter Midt-Vests ejer (fonden), der står bag oprettelsen af den lokale arbejdsmiljøpris. Indstillingerne til prisen er indsendt direkte til Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest. Alle har kunnet indstille kandidater.