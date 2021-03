Mange drømmer om at komme på universitet i Aalborg

AALBORG:Det er et af de højeste ansøgertal nogensinde. Og en kraftig stigning i forhold til sidste år.

Det er med andre ord populært at søge ind på Aalborg Universitet via kvote 2 i år.

- I en tid præget af usikkerhed viser de unge en tillid til AAU’s kvaliteter. En uddannelse fra AAU er et sikkert kort på hånden, uanset hvad fremtiden bringer, og det sætter de unge deres lid til særligt i år, siger Jeppe Emmersen, der er konstitueret prorektor for uddannelse, i en pressemeddelelse.

Ansøgerantallet for kvote 2-ordningen er netop gjort op og viser, at 9001 har søgt om at komme ind i Aalborg. Det er 18,6 procent flere ansøgere end sidste år, og ikke bare et af de højeste nogensinde, men også en markant større stigning end andre steder i landet.

På landsplan har de videregående uddannelser nemlig samlet fået 6 procent flere ansøgere.

Stigningen er sket på tværs af alle fem fakulteter, og Jeppe Emmersen tolker den som et samspil mellem AAU’s unikke styrker og de ydre omstændigheder. AAU’s projektbaserede læringsmodel viser sit værd lige nu, viser en intern undersøgelse, og i det lys er ansøgningstallet en tillidserklæring til universitets studieform, mener han.

- AAU’s projektbaserede læringsmodel har virkelig vist sin styrke og robusthed i år. Vi kan se, at den tætte kontakt med en projektgruppe og faste samtaler med en vejleder er endnu vigtigere for vores studerende nu end nogensinde før. I en tid, hvor mange ellers ville miste motivation og studieglæde ved at sidde alene derhjemme, så bliver projektgrupperne et fast holdepunkt, siger Jeppe Emmersen.

Hvor mange af ansøgerne, der i sidste ende kommer ind afhænger blandt andet af antallet af ansøgninger via kvote 1 i juli. Alle ansøgere – både via kvote 1 og 2 – får svar på om de er kommet ind på drømmestudiet 28. juli.

Her er årets højdespringere og de mest populære uddannelser:

👍 Psykologi:

2020:847

2021:1.138

Stigning på 291 svarende til 34,5%

👍 Medicin:

2020:1.527

2021:1.932

Stigning på 405 svarende til 26,5%

👍 Økonomi:

2020:50

2021:70

Stigning på 30 svarende til 40%

👍 Jura:

2020:510

2021:653

Stigning på 143 svarende til 28%

👍 HA jur:

2020:165

2021:243

Stigning på 78 svarende til 47,2%