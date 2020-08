Meget tyder på en god høst

THY-HANNÆS:Vejret er for alvor med landmændende og det på det helt rigtige tidspunkt. Høsten er knapt en uge henne, modningen er fin, og der høstes på fuld tryk - især på de højestliggende arealer.

- Ud fra det jeg hører, tyder det på en høst over middel. Især når det gælder hveden, er udbyttet godt .og meget af det korn. der er modnet i de sidste dage, skal ikke sendes til tørring, fortæller formand for Landbo Thy Leif Gravesen.

Det er først og fremmest de højereliggende arealer i nord, der siden weekenden for alvor er kommet i gang. En uges tid senere følger høsten på de lavere arealer i syd, siger formanden, der også hører gode meldinger, når det gælder rug og byg.

- Kun når det gælder rapsen, hører jeg om landmænd, der er lidt skuffede i år. Nogle landmænd med meget fugtige arealer kan komme til at lide under det våde forår. Her vil høsten nok blive mere jævn.

Men alt i alt - så spiller det bare. Nogle landmænd har allerede sået efterårsafgrøderne, lyder det fra Leif Gravesen, der selv er i gang med høsten i Thorsted.

Her kører høstmaskinen uafbrudt 12 timer i døgnet, og den kan nå tre-fire hektar i timen.

En af de landmænd, der har fået høsten i hus er Viggo Krogh ved Sennels, der har 80 hektar på bakketoppen ved Sennelsvej. Her er udbyttet på hveden i år omkring 80 tønder (hektokilo) pr. hektar eller omkring 8000 kilo.

- Det er omkring middel, lyder det fra landmanden på Sennelsvej, der i øvrigt netop har solgt alle sine jorder nord for Sennels. 82-årige Viggo Krogh avler både hvede og lidt maltbyg.

Hvis det gode vejr fortsætter en uge, måske to uger, endnu, vil rigtig meget af høsten være i hus ifølge Landbo Thys formand.