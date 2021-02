Millioner på vej til kulturliv og unge i Aalborg

AALBORG:Kulturlivet, detailhandlen og Aalborgs unge kan se frem til en økonomisk saltvandsindsprøjtning.

Kommunen har nemlig planer om at lave en genstartspakke, som skal hjælpe økonomien i gang, skriver borgmester Thomas Kastrup-Larsen på sin Facebook-side.

- Vi venter alle utålmodigt på, at vi igen kan komme fri at de snærende restriktioner og igen kan komme til koncert, shoppe i butikker, gå på café, restaurant m.m. Det har været en rigtig hård tid de seneste måneder, men i takt med at flere og flere bliver vaccineret, nærmer tiden sig også for, at samfundet kan åbne op igen. Det har vi brug for og særligt detailhandlen, kulturlivet, restaurationerne, varmestuerne og de unge og udsatte har været megapresset, skriver han.

Derfor vil byrådet lave en økonomisk hjælpepakke med fokus på netop disse sektorer. Man vil bevilge i alt 15 mio. kr. til at sparke gang i oplevelsesøkonomien og detailhandlen i kommunen, når restriktioner begynder at blive løftet.

Pengene bliver fordelt på følgende områder:

1. Kulturinstitutioner - 5 mio.

2. Unge kunstnere og talenter - 2 mio.

3. Detailhandel, caféer og restaurationer i Aalborg/Nørresundby - 4 mio.

4. Hjemløse, varmestuer - 1 mio.

5. Oplandshandelsbyer - 1 mio.

6. Aktiviteter, studerende og unge - 2 mio.

Sundheds- og Kulturforvaltningen og borgmesterens forvaltning vil nu indbyde til et konkret samarbejde med blandt andre kulturliv, uddannelsesinstitutioner og handelsliv.