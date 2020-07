Møller til Lyngs er ankommet til Hanstholm

HANSTHOLM:Fredag og lørdag skal der losses møller på Hanstholm Havn. Tre styk fem megawatt Siemens Garmesa-møller til Lyngs - de første af typen, der opstilles i Danmark. Delene til de tre vindmøller, bestående af 65 meter lange vinger, 82 ton naceller og tre hub, hvori møllerne monteres, ankom 27. juli med specialskibet ”Eastern Rock” til Hanstholm.

Efter at have afventet godt vejr er planen, at losningen begynder fredag morgen - først med de ni 65-meter-lange vinger. Det sker inderst i havnen ved kaj 24.

Herefter forflyttes det 92 meter lange ”Eastern Rock” til kaj 12 ude på tværmolen, hvor de tre tunge løft af nacellerne skal ske. Her er kajen konstrueret, så der kan løftes tunge læs af den opstillede mobilkran.

Tårndelene skal ikke sejles. De transporteres over land med lastbil.

Transporten af de ni 65-meter-lange vinger vil efter planen ske med tre enheder hver dag fredag, lørdag og søndag.

Nacellerne skal fragtes til Lyngs fra lørdag, oplyser Peter Toftdahl Olesen fra Nordshipping.

De tre 150-meterhøje fem megawatt-møller skal opstilles ved Lyngs ud mod Skibsted Fjord. Her skal de erstatte tre en megawatt-møller, men på en ny placering ved Torpvej 6. De gamle møller skal pilles ned, når de nye er sat i drift.

Det er Torp Vind, der er ejet af lokale landmænd, som ejer den nye vindmøllepark med de tre nye møller ud mod Skibsted Fjord. Vindmølleparken drives som et privat projekt - uden offentligt tilskud.