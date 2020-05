Mountainbikeløb i strid vestenvind

Ø. BRØNDERSLEV: En strid vestenvind kunne ikke tage modet fra de 72 mountainbikeryttere fordelt på 40 hold, der lørdag formiddag mødte op på parkeringspladsen ved Samlingshuset i Øster Brønderslev.

Rytterne skulle gennemkøre en rute på omkring 35 km, hvor der skulle køres på både asfalt, grusveje og markveje. På ruten var der opstillet 15 poster, hvor der hvert sted skulle løses en opgave. De blev sendt af sted med to minutters mellemrum styret af Gitte Møller, der også havde arrangeret løbet.

Ved starten udleverede hun en brik, som hun aktiverede, når rytterne blev sendt af sted. Den registrerede alt det, der skete på turen. Den samlede således info om, hvor lang tid den enkelte rytter brugte på at nå de forskellige poster, og den registrerede, om de svarede rigtigt eller forkert på spørgsmålene. Ved hver post var der nemlig et spørgsmål inden for sport, nyheder og almenviden med tre svarmuligheder. Her skulle de efter bedste evne finde det rigtige svar, og det gav point. Når de havde gennemført løbet, skulle de aflevere de brikken i målområdet til Flemming Sørensen, som satte den til sin medbragte computer, hvorefter resultatet blev udskrevet, så de enkelte ryttere kunne se, hvordan de havde klaret sig.

- Der står om de er kloge eller dumme, sagde Gitte Møller med et stort smil.

Blandt rytterne var Bo Myhlendorph og Henrik Nielsen fra Svenstrup.

- Vi cykler ret meget, og på årsbasis bliver det vel til omkring 6.000 km, fortalte Bo Myhlendorph inden starten.

- Vi elsker mountainbike, fordi vi kommer ud i så afvekslende terræn. Vi kommer på markveje, i skove og mange andre steder, og de udfordringer holder jeg meget af, sagde Bo Myhlendorph, der sammen med makkeren håbede på at kunne gennemføre løbet på under halvanden time.

For at undgå kødannelser havde rytterne på forhånd fået et tidspunkt, hvor de skulle møde op.

- Vi skal jo være forsigtige i denne tid, så derfor starter vi løbende. Vi kan heller ikke tilbyde toiletfaciliteter og den slags, så det må de klare på anden vis. Vi har heller ikke mulighed for at få fat på strøm, men da vi skal bruge computere, har vi vores egen generator med, så det hele kan fungere. Vi må jo indrette os og finde andre løsninger i denne tid, sagde Gitte Møller, men hun sendte det ene hold efter det andet ud på ruten.

De 15 poster lå spredt over et større område. Post 9 lå tæt op ad kirken, og opgaven her lød på at finde ud af, hvem der står bag udtrykket ”At rejse er at leve”. Her var svarmulighederne Karen Blixen, H. C. Andersen og Benny Andersen.

- Vi arbejder ikke med tid i dag, men jeg håber dog, at alle er i mål inden kl. 16. Så orker jeg nemlig ikke mere, sagde en tilfreds løbsarrangør, Gitte Møller.