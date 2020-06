Murer-Kjeld udsat for hærværk

HJØRRING:Den store skulptur af Rubjerg Knude Fyr og Murer-Kjeld på Springvandspladsen har i ly af mørket været udsat for hærværk natten til onsdag.

Gerningsmanden har afsat tydelige aftryk af en Nike-sko i sandet foran skulpturen, og inden vedkommende forlod pladsen har han eller hun beskadiget sandportrættet af Murer-Kjeld.

Onsdag morgen var den hollandske sandskulptør, Wilfred Stiijgert, i gang med at udbedre skaderne omkring næse og øje.

Event- og aktivitetschef Rikke Ejsenhardt fra Hjørring Handel ærgrer sig over hærværket, og hun fortæller, at der er afspærringer på vej i form af et hegn.

- Det er virkelig så ærgerligt, kedeligt og trist, at nogen ikke kan forstå, hvor vigtigt det er for vores by. Vi gør det jo for at være med til at skabe og holde liv i byen. At nogen saboterer det er virkelig SÅ ærgerligt, siger Rikke Ejsenhardt.