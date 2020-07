Musik-kursus blev til hed duet

HJØRRING:For godt et år siden sang Jeanet Been og Rune Møller Nielsen hver for sig - Jeanet på Lolland og Rune i Hjørring. Men et ugekursus for kirkesangere og organister i Løgumkloster, bragte dem sidste sommer sammen i skøn duet. Sød musik opstod, og siden har de dannet par både privat og professionelt.

Den musikalsk romance har bragt Jeanet til Hjørring. Og sammen udgør de duoen: Jeanet og Rune Møller Nielsen, der optræder med sang ved en mangfoldighed af arrangementer og lejligheder.

Koncert på teateret

Jeanet og Rune har utallige optrædender bag sig. Og onsdag 23. september giver de koncert på Vendsyssel Teater sammen med pianist Lene Rom Frederiksen under overskriften: Vores favoritter.

Publikum kan her se frem til musik af både Beatles, Dario, Tom Jones og numre fra Mød mig Cassiopeia, Forelsket i København, Phantom of the Opera, The Sound of Music og My Fair Lady.

Under corona-krisen har parret spredt sangglæde på plænen foran deres egen boligblok med tre koncerter. De har sunget på Trollhättanvej til Dronningens fødselsdag og har også glædet mange ældre beboere på kommunens plejehjem med god energi og sang.

Salmebog og god kemi

Jeanet og Rune fylder lejligheden på Idræts Allé i Hjørring med musik og sang, og lige nu foreberede de koncerten på Vendsyssel Teater i september, så prøvetimerne er intensiveret.

Inden de mødtes, var de kirkesangere på henholdsvis Lolland og i Vendsyssel. Jeanet er i dag kirkesanger i Bjergby-Mygdal kirker, hvor hun også forestår babysalmesang. Rune har været kirkesanger i fem år ved Vrejlev-Hæstrup kirke.

Og netop kirkemusikken bragte dem til Løgumkloster sidste sommer.

- Det begyndte egentlig med, at jeg havde glemt min salmebog, smiler Rune.

- Jeg havde tilfældigvis to i tasken. En med og en uden noder - jeg gav Rune den med noder, griner Jeanet, og tilføjer, at hun først senere erfarede, at Rune ikke læser noder.

Kursisterne gik mellem højskolen til kirkemusikskolens lokaler og under gåturen faldt Jeanet og Rune i snak. Og de indrømmer gerne, at de hurtigt opdagede, at der var god kemi mellem dem.

Teaterkysset .....

Jeanet og Rune blev allerede tirsdag i kursusugen enige om, at de ville forberede et nummer til afskedsaftenen fredag.

- Vi havde jo hørt hinanden synge, og jeg tænkte: Wauw, hvis bare jeg kunne få lov at synge en duet med ham, ville det være fantastisk, fortæller Jeanet.

Rune var med på ideen og sangvalget faldt efter Runes ønske på den store kærlighedescene ”All I Ask of You” fra ”The Phantom of the Opera”.

Sopranen og tenoren satte kræfter ind på at øve nummeret til perfektion.

- Torsdag aften inden festaftenen øvede vi igen i koncertsalen, og Rune sagde, at det var vigtigt, at vi levede os ind i scenen. Vi har begge spillet skuespil før, og vi ved, det er vigtigt at have spillet med - at vi ser hinanden dybt i øjnene og tager hinandens hænder.

- Og det gjorde vi så, griner de. - Der var godt nok varmt i den koncertsal

Lang tur hjem

Teaterkyssene blev til mere end det. Og turen hjem fra kurset hver for sig blev lang. Faktisk gav de aldrig slip på hinanden. Ganske vist var afstanden stor, men kontakten mellem de to sangere var tæt.

Jeanet besøgte inden for kort tid Hjørring to gange.

- Og Rune sagde anden gang: ”Kan du ikke bare flytte herop”, husker Jeanet.

- Det tog fem timer at køre fra Lolland herop, og det var da fjollet at bruge så lang tid på vejen, griner Rune, der foruden sit hverv som kirkesanger er servicemedarbejder på Hjørring Musiske Skole.

- Jeg tog chancen og hoppede ud i det. Og allerede i september flyttede jeg til Hjørring, tilføjer Jeanet.

Kort tid efter begyndte parret at optræde som duet med sang og god energi til både til private fester, messer, koncerter og kirkelige ceremonier. Og er der ønsker om solosang, er de også parat til at synge hver for sig.

Parrets kæreste-tur gik i år til Løgumkloster, hvor de hilste på et nyt hold kursister. På det sted, hvor de fandt melodien sammen sidste sommer.

Og duetten synger stadig uden mislyde - både inden og uden for hjemmets vægge.