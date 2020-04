Musik under Trappen rammes

HIRTSHALS:Hvert år i juli måned arrangeres der Musik under Trappen i Hirtshals.

I løbet af 8 dage kan man opleve 30 bands, der byder på musikalske oplevelser og stor variation, så der er noget for enhver smag - og det uden at tage tegnebogen op af lommen.

Musik under Trappen har nemlig byfestkarakter og derfor er der fri entre.

Men efter statsministeren udmelding kommer vi i hvert fald ikke til at opleve Musik under Trappen i det format, som vi har kendt siden 1999.

Formanden Rasmus Jespersen har endnu ikke haft møde med sin bestyrelse, men han erkender at det ligger helt fast, at

eksempelvis onsdagskoncerten, der samler op mod 4000 mennesker, ikke kan holdes.

- Men vi ville ikke gøre vores arbejde godt nok om vi ikke vendte hver sten i forsøget på at se, om vi kan få arrangementet til at køre i et eller andet omfang.

- Det skal naturligvis være sikkert for publikum - og det kan sagtens være, at det ikke kan lade sig gøre.

- Men vi skylder vores trofaste publikum at gøre forsøget, siger Rasmus Jespersen, som vil give en endeligmelding, når bestyrelsen har diskuteret sagen til bunds.

Første gang ’Musik Under Trappen blev holdt foregik det i et lille telt på vesthavnen med meget få bands over for et mindre publikum.

Siden dengang har arrangementet vokset sig større og større og er nu et velbesøgt arrangement, som hvert år løber af stablen i juli.

Omkring 10.000 mennesker deltager i de festlige dage med forskellige typer koncerter.