Netop meldt ud: Kronprins Frederik løber Royal Run i Aalborg

AALBORG:Det er bare en løbefest af de helt store: Royal Run. Og nu har Kongehuset og Royal Run netop offentliggjort på sin hjemmeside, hvor kronprinsparret deltager i år, 6. juni.

Og det bliver kronprins Frederik, der løber her i Aalborg - som han i øvrigt også gjorde, da løbefesten blev præsenteret i forbindelse med hans 50 års fødselsdag i 2018.

Der er lagt op til fem helt store royale begivenheder, når Royal Run finder sted 2. pinsedag, 6. juni 2022. Igen i år løber H.K.H. Kronprinsen med i tre af byerne, mens H.K.H. Kronprinsessen har valgt at skrue op for aktiviteterne og løbe med i de to debutant-værtsbyer Kolding og Næstved. Det skriver Royal Run på sin hjemmeside.

- Vi ved, at det har stor betydning for vores deltagere, hvorledes især kronprinsen og kronprinsessen medvirker. Derfor er det en glædelig nyhed, at vi i takt med, at vi har udvidet Royal Run med en ekstra by, også kan tilbyde kongelig deltagelse i de fem værtsbyer, siger medlem af Royal Runs styregruppe og administrerende direktør i DGI, Jens Otto Størup.

De fem Royal Run-byer, der får kongeligt besøg, er allerede godt i gang med planlægningen. I Aalborg, der har været værtsby for det royale motionsevent siden begyndelsen i 2018, ser frem til at byde kronprinsen velkommen tilbage:

- Vi er i fuld gang med forberedelserne til en af sommerens helt store motionsoplevelser. Det er unikt at være en del af et event, der favner så bredt i forhold til deltagerne. Her kan alle være med, og vi glæder os til at kronprinsen igen kommer til Aalborg og bliver en del af motionsfesten, siger viceborgmester i Aalborg Kommune, Helle Frederiksen.

Kronprinsparret deler sig således op på dagen for Royal Run:

Kronprinsen løber i Aalborg

Kronprinsessen løber i Kolding

Kronprinsen løber i Aarhus

Kronprinsessen løber i Næstved

Kronprinsen løber i København/Frederiksberg