Nibe Festival bliver reddet med hjælpepakke

AALBORG:Hans stemme kan på ingen måde skjule det. Festivalleder Peter Møller Madsen er en både glad og lettet mand.

Med forlængelsen af den hjælpepakke for større kulturarrangementer, der faldt på plads i weekenden, ligger det fast, at der også i fremtiden bliver festival i Skalskoven.

- Det er en kæmpe lettelse. Vi har været i et gigantisk limbo, hvor vi i lang tid på den ene sidste har skullet agere normalt og have fokus på at afvikle festival i år, og på den anden side jo også har haft øje for realiteterne. Nu kan vi heldigvis lægge det bag os og arbejde frem mod i 2021 at lave den fedeste festival, vi nogensinde har lavet, siger han og tilføjer:

- Vi skal virkelig back in business med masser af power og vise, at vi er stærke, lyder det.

Festivalleder Peter Møller Madsen er både glad og lettet over, at Nibe Festival nu får del i den hjælpepakke, der blev Foto: Andreas Falck

Har du billet, bliver du kontaktet

Nøjagtig, hvordan hjælpepakken eller kompensationsordningen skal effektueres i praksis, har Peter Møller Madsen på nuværende tidspunkt ikke helt overblik over. Der er i det hele taget masser af løse ender, der skal bindes.

- Men man kan sige, at vi er kommet ind i situationen med styrke. Vi har aldrig lavet bedre regnskaber eller haft flere mennesker med end i disse år. Vi har et arrangement, der har momentum. Derfor havde det også været så frustrerende, hvis det var gået tabt, fastslår han.

Alle, der har billetter til årets festival, vil blive kontaktet direkte. Peter Møller Madsen understreger, at man får mulighed for at få refunderet billetten, men han håber omvendt, at mange vil vælge at beholde dem og bruge dem næste år.

- Hvordan, det rent praktisk skal foregå, har vi ikke overblik over endnu, men folk bliver kontaktet. Det ville være lækkert, hvis mange ville beholde billetten, for det giver os ro til at lave en fed festival, lyder det.

Nibe Festival 2021 skal være den fedeste nogensinde, lyder festivallederens ambition. Arkivfoto: Martin Damgård

Nu skal der lægges program

Festivallederen kan af gode grunde ikke sige noget om, hvem der går på scenen næste år. Man kan ikke uden videre flytte programmet fra i år over til næste år, for dels kan der være nogle andre navne, der er mere aktuelle næste år, dels kan der være kunstnere, der slet ikke turnerer.

- Alt det der er en proces fra nu af. Vi havde et internationalt hovednavn i år, som jeg er meget glad for, vi ikke havde offentliggjort endnu. Måske er det med næste år, måske er det ikke. Alt det skal vi først til at tænke på nu.

Inden coronakrisen havde Nibe Festival solgt knap 75 procent af partoutbilletterne til årets musikfest.