Nu åbner gigantisk oplevelsescenter i City Syd

AALBORG:Stort med stort på. Sådan kan man bedst beskrive det gigantiske oplevelsescenter, som gennem længere tid har været undervejs i den tidligere Metro-bygning i City Syd.

Nu er Bowl'n'Fun endelig klar med en åbningsdato for centret, som med sine 12.300 m2 er det største af kædens 17 centre.

- Man vil virkelig kunne forvente en wauv-oplevelse af de helt store. Alting er bare stort og lækkert, forklarer kædens direktør Lene Høj Larsen.

Privatfoto

Centret har stort set alle tænkelige former for oplevelser fra escape rooms til bowlingbaner, legeland og trampolinpark. Lene Høj Larsen venter sig selv særligt meget af en helt ny aktivitet, der ikke tidligere er set her i landet - Cube Challenge, som er et univers, hvor man skal gennem 25 aktivitetsrum, hvor man bliver udfordret på tekniske, taktiske og fysiske færdigheder.

- I det hele taget er vores styrke sammenlignet med vores konkurrenter, at vi har alt under et tag. Man skal ikke ud at køre for at komme fra sted til sted, men kan få det hele på én gang, siger hun

Oplevelsescentret har også en café og en stor restaurant, hvor der er plads til knap 600 gæster.

- Vi bliver et sted, hvor der virkelig er noget for alle. Det er for børnefamilierne, der starter med en brunch og så bruger dagen på at lege, det er de unge vennepar, hvor mændene vil én ting og kvinderne noget andet, og det er pensionisterne, som kommer for at bowle eller spille petanque, siger hun og tilføjer, at en vigtig del for centret også bliver events og aktiviteter for virksomheder.

Det nye center åbner på fredag 24. januar kl 14. På åbningsdagen vil der være masser af tilbud og aktiviteter at vælge mellem.

- Det her er den største satsning, vi nogensinde har lavet, og vi glæder os rigtig meget til at byde indenfor. Vi er allerede rigtig imponerede over, hvor mange henvendelser, vi har fået om bookninger af arrangementer, siger Lene Høj Larsen.

I forbindelse med åbningen her i Aalborg skifter Bowl'n'Fun-kæden i øvrigt navn. Derfor vil alle centre fremover hedde Maximum.

Fakta om nyt center:

- Bliver kædens største center til dato med mere end 10 aktiviteter, en restaurant og en café fordelt ud på 12.300 m2.

- De nye aktiviteter man finder i Aalborg er:

- Cube Challenge, et univers, hvor du skal igennem 25 aktivitetsrum og blive udfordret på dine tekniske, taktiske og fysiske færdigheder. En aktivitet som ikke før er set i Danmark.

- Trampolinpark på 2.500 kvm., Jump´n´Fun, bliver en del af kæden, hvor der udover trampoliner vil være ninja bane, wipe out, svævebane, sky ninja og klatrevægge.

- Social Dart som bl.a hører til de mest hippe oplevelser i London´s pub-liv i øjeblikket.

- Boule – nogle kender det måske som petanque. En hyggelig sommeraktivitet, som nu også kan spilles i Maximum Aalborg.