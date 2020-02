Nu bliver Kennedy Arkaden shinet op

AALBORG:Det har levet en lidt omtumlet tilværelse. Men nu kan Kennedy Arkaden se frem til helt nyt liv.

Det 18.000 store citycenter skal den kommende tid nemlig igennem en omfattende renovering, det vil give det et helt nyt udtryk. Samtidig vil du for første gang i centrets 16-årige historie se, at alle butikker er lejet ud, skriver Fokus Asset Management i en pressemeddelelse.

- Det er meget positivt for byudviklingen og beskæftigelsen i Aalborg Kommune, at der nu investeres i at skabe et fornyet og attraktivt byrum i det nye Kennedy. Centeret er et centralt trafikknudepunkt i Aalborg med mange besøgende og et ankerpunkt på Godsbanen, der nu er tæt på at være færdigudbygget med nyetablerede boliger og uddannelsesinstitutioner. Jeg glæder mig til at følge udviklingen, lyder det fra borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen.

Kennedy Arkaden gæstes hvert år af knap 4,5 millioner besøgende og rummer i dag både biograf, indkøbsmuligheder og caféer, som alle bliver en del af det nye Kennedy.

Fuldt udlejet for første gang

Det er en af Danmarks største ejendomsforvaltere, Fokus Asset Management, der står bag det nye Kennedy og den omfattende renovering, som blandt andet indebærer etableringen af et nyt servicecenter for Nordjyllands Trafikselskab og istandsættelse af fem lejemål. Det er første gang i centerets 16 år lange levetid, at alle lokaler er fuldt udlejede.

- Det glæder os, at knap tre års hårdt arbejde nu kulminerer i et fuldt udlejet center, som i den forbindelse får et markant ansigtsløft. Det er en kabale, der er gået op, og vi glæder os meget til at løfte sløret for de lejere, der rykker ind i det nye Kennedy i løbet af foråret og sommeren, forklarer Jakob Veino, der er chef for udlejning hos Fokus Asset Management.

Centerets nuværende lejere tæller i dag blandt andet Meny, Wasabi Sushi, Fitness World, Café Visa og Sunset Boulevard, som alle fortsætter driften under renoveringsperioden.

De nye lejere vil blive offentliggjort løbende de kommende måneder.