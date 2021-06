Nu går arbejdet med supercykelsti i gang

AALBORG:Kommunen er netop gået i gang med at etablere den kommende supercykelsti, som du på sigt kan suse henad på ruten fra Nytorv til universitetet.

Det handler i første omgang om strækningen langs Hadsundvej, skriver Aalborg Kommune på Facebook:

- Vi starter i den vestlige side fra Humlebakken til Universitetet. Her udvides nuværende cykelstier til 2,5 meter og der laves cykelsti, hvor der i dag kun er cykelbaner.

Anlægsarbejdet med første etape af supercykelstien på Hadsundvej forventes at vare indtil september. Herefter laver vi den østlige del fra Esbjergparken til Humlebakken.

For at gøre plads til anlægsarbejderne ensrettes Hadsundvej fra Humlebakken til Sofievej, og der laves omkørsel af Sofievej for trafikken mod Humlebakken.

Cyklister og bløde trafikanter er ikke omfattet af ensretningen, slutter opslaget.

En supercykelsti er en cykelrute, hvor der er taget særlige hensyn for at sikre god komfort, ekstra plads og fremkommelighed for cyklisterne. Det betyder f.eks., at enkeltrettede stier som hovedregel er 2,5 meter brede, der er fokus på at sikre så få stop som muligt, og der er ekstra servicefaciliteter langs ruten.

Supercykelstierne skal desuden øge trygheden for pendlerne og sikre gode forhold, der mindsker risikoen for ulykker på cykelstierne, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Planen er, at cykelstien står klar om et par år.

Du kan se Facebookopslaget her på kommunens hjemmeside