Nu genåbner Budolfi Sogn: Se hvad det betyder for dig

AALBORG:Det går hurtigt i sommervarmen; smittetallene falder og her klokken 14 i dag, onsdag, genåbner Budolfi Sogn, der ellers har været lukket ned siden 31. maj på grund af for høj smitte med covid-19.

- Jeg er meget glad for, at vi er lykkedes med den indsats, alle har gjort, så vi nu kan genåbne endnu et sogn, siger Jan Nielsen, der står i spidsen for Aalborg Kommunes coronaberedskab.

For dig betyder det blandt andet, at du igen kan besøge Aalborg Teater og Studenterhuset, ligesom en række uddannelser og skoler også slår dørene op.

Og de gode nyheder stopper ikke her, for mens Budolfi Sogn nu altså er åbent igen, er der et begrundet håb om, at det sidste sogn, der er nedlukket her i kommunen, følger efter i morgen.

- Jeg forventer, at Vor Frelsers Sogn åbner igen i morgen, så det er en glædens dag, siger Jan Nielsen ved udsigten til et helt genåbnet Aalborg.

- Vi ved jo, at nedlukningerne har givet ulemper og besvær for blandt andre private, erhvervsliv og foreninger.

Trods den gode udvikling minder Jan Nielsen om, at det fortsat er nødvendigt at lade sig teste for covid-19.

- Jeg synes stadig, at Aalborg indtager en uheldig placering på listen over de testkorrigerede incidenstal, hvor vi i dag er nummer fire på landsplan, siger han.

- Derfor er der stadig et behov for at lade sig teste, så vi får den generelle smitte i kommunen ned.

Her får du et overblik over, hvad der åbner igen i Budolfi Sogn

Klostermarksskolen

Midtbysjakket på Vesterbro

Ungdoms- og voksenuddannelser:

Aalborg Katedralskole, Sankt Jørgens Gade

Lilleskole for Voksne Nordjylland, Bispensgade

Kulturinstitutioner mfl:

1000 Fryd

Aalborg Historiske Museum

Gråbrødre Kloster

Studenterhuset

Huset i Hasserisgade

Det Grønlandske Hus

Folkekirkens Hus

Aalborg Teater

Folkeoplysende foreninger:

Bevaringsforeningen for Sadelmager- og Tapetsererfaget

De gamle træ og glasfag

Europæisk Ungdom i Aalborg

Indre Mission Ungdom, Bethesda

KFUM og KFUK i Aalborg

Naverne

Smedehåndværkets bevarelse

Vinterbadeklubben 'Lillebjørn'

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Karate Skole

Aalborg Klatreklub

Aalborg Volleyball

Foreningen Sportshøjskolen

Alternativets Unge Aalborg

JUST DANCE AALBORG

Aftenskoler:

SIND, daghøjskole

§18 foreninger:

Aalborg Provstiers menighedspleje

FrivilligAalborg - En del af DRC Dansk Flygtningehjælp

Cafe Parasollen

Ventilen Aalborg

FriRummet

KOL netværksgruppe

Dansk Blindesamfund Aalborg

Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik

Headspace Aalborg

Kommercielle fitnesscentre:

Fysio Fitness, Holbergsgade

Fitness World, Vestrebro

Fitness 1, Bispensgade