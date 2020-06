Nu igen: Stort asfaltarbejde i Aalborg

AALBORG:Du skal finde den store kasse med tålmodig frem, hvis din tur går ad Hobrovej til Skalborg de kommende uger.

I morgen, mandag, tager kommunen nemlig hul på flere større asfaltarbejder netop i forbindelse med Hobrovej. Arbejde, som også risikerer at betyde både kø og forsinkelse.

Maskinerne kommer blandt andet til at køre på Hobrovej mellem Nibevej og Vægten, skriver kommunen på sin hjemmeside. Man planlægger at holde et spor åbent i hver retning på strækningen.

Også strækningen fra byskiltet ved IKEA og frem til rundkørslen ved Atletikvej i Svenstrup, skal have ny belægning. Her bliver der et spor åbent ad gangen på den strækning, hvor der arbejdes. Trafikken reguleres, skriver kommunen "med prioritering" under de forberedende arbejder og med lysregulering, når selve slidlaget bliver lagt på.

På Skalborg Bakke får det stykke af Hobrovej, der tidligere hed Indkildevej, ny asfalt fra Egnsplanvej-rampen til selve Hobrovej ved Meny.

Her bliver hastighedsbegrænsningen i første omgang sat ned til 40 km/t, mens der siden bliver opsat kegler på stykket. Det betyder, der vil være to spor til trafikafvikling, mens vejarbejder kan arbejde i et spor.

Fælles for alt arbejdet på Hobrovej er, at man begynder mandag med det forberedende arbejde med udskiftning af riste og brønde, og først hen på ugen begynder man at fræse den eksisterende asfalt af og lægge ny på.

Skulle du nu frygte, at byens asfaltarbejdere er ved at blive arbejdsløse - så er det forgæves. For også på Østerbro begynder man at reparere på vejen fra i morgen, mandag.

Det sker på strækningen fra Karolinelundsvej til Østre Alle. Her bliver stykket fra Karolinelundsvej og frem til Skibsbyggerivej spærret for kørende trafik - mens cykelstierne holdes åbne. Strækningen Skibsbyggerivej til Østre Alle vil være åben for trafik.

Du kan læse meget mere om kommunens mange asfalt-projektet på aalborg.dk/asfalt