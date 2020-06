Nu kan du igen lukke dig selv ind på biblioteket

AALBORG:Fra på mandag kan du ingen vifte dit sundhedskort og lukke dig selv ind på biblioteket.

Aalborg Bibliotekerne genåbner nemlig for selvbetjening, og det betyder, du får mange flere timer at gå på opdagelse blandt hylderne i. Faktisk kommer åbningstiderne næsten på niveau med, hvordan det var, før coronalukningen. Der vil dog fortsat være helt lukket på alle biblioteker om søndagen, skriver Aalborg Bibliotekerne i en pressemeddelelse.

- Vores gæster har været rigtig gode til at holde afstand, spritte hænder af og generelt bare vise hensyn til hinanden, siden vi genåbnede i maj. Så jeg er helt tryg ved at lukke op for de selvbetjente biblioteker igen. Vi ved også, at det er noget som folk virkelig har manglet, så jeg er meget glad for, at det er blevet muligt, siger bibliotekschef Kirsten Boelt.

Bibliotekschef Kirsten Boelt er helt tryg ved at genåbne selvbetjeningen. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Når åbningstiden bliver udvidet på mandag 29. juni kl. 8 er Aalborg Bibliotekerne meget tæt på at være tilbage til normale tilstande. Børnebiblioteket og læsepladserne har allerede været åbnet i et par uger, og nu bliver der også givet adgang til alle de offentligt tilgængelige computere, og gamerne kan igen spille Fifa, Fortnite, Minecraft osv. i Hovedbibliotekets GameZone.

Bibliotekerne understreger, at når åbningstiden øges yderligere, så skal du selvfølgelig stadig følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og huske at vaske/afspritte hænderne ofte, holder afstand, hoster i ærmet og ikke mindst blive hjemme, hvis du har symptomer på coronavirus.

Du kan finde alle åbningstiderne på Aalborg Bibliotekerne ved at trykke her.