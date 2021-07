Nu kan du komme gratis til Egholm

AALBORG:Har du brug for en pause fra bylarm. Og lyder det tillokkende med sandstrand mellem tæerne, brølende køer og en ganske gratis smuk sejltur, så er muligheden der nu.

Fra og med i dag, 1. juli, og frem til 2. august kan du nemlig komme ganske gratis til Egholm.

Kommunen gentager sidste års store succes og laver gratis færgeoverfart for fodgængere, cyklister og biler med handicapparkeringskort til Egholm og Hals/Egense, skriver kommunen på Facebook.

