Nu kan vi se en ende på to års gravearbejde

AALBORG:Det er kun detaljer, der mangler. Nogle fuger i området ved Lommeparken. Lidt i overfladen ved Rakkerens Hule ud for historisk museum og så det sidste lag asfalt på stykket fra Jernbanegade til Vesterbro.

I løbet af denne uge skulle det hele blive klaret, og arbejdet med at forvandle Algade fra en trafikeret vej til et strøg for primært fodgængere og cyklister kan endelig erklæres for færdigt.

I små to år har fodgængere og butiksejere haft brug for tålmodighed, men nu er de sidste sten lagt i Algade. Foto: Henrik Bo

- Vi har været i gang i små to år, så det er dejligt, siger projektleder på arbejdet Niels Bresemann.

I løbet af de to år har renoveringsarbejdet i perioder fået Algade til mest at minde om et et stort offentlig hækkeløb, men nu er de sidste granitsten lagt, og ud over en generel forskønnelse, er der blandt andet lavet legeplads syd for Budolfi og forbedrede adgangsforhold til Rakkerens Hule.

Tidligere var Algade en smutvej for mange bilister, nu er den forbeholdt gående og cyklister. Foto: Henrik Bo

Med Algades færdiggørelse er forvandlingen af Budolfi Plads næsten komplet. Egentlig var det tanken, at det skulle fejres med en stor åbning her i begyndelsen af maj, men corona har sat en midlertidig stopper for det.

Helt færdige med graveriet er vi dog heller ikke. For på den anden side af sommerferien begynder man på den anden side af pladsen - i Vingårdsgade.

Efter sommerferien er det Vingårdsgades tur til at blive shinet op. Foto: Henrik Bo

- Her skal der også shines noget op og blandt andet laves bedre forhold for buspassagererne, fortæller Niels Bresemann.

Det indebærer nogle nye og bredere fortove i den sydlige del af Vingårdsgade, nye stoppesteder med bedre læ og ny asfalt.

- Vi forventer at kunne være færdige på omkring tre måneder, og så har alt omkring Budolfi Plads fået en tur, siger han.