Nu kommer der flere p-pladser i Øgadekvarteret

AALBORG:Allerede fra denne uge kan du forvente afspærring og måske også støv og støj i Øgadekvarteret. Kommunen er nemlig gået i gang med at lave ændringer i både vejforløb og parkeringsforhold.

På grund af den nye Plusbus bliver Fyensgade fremover lukket for trafik mod Bornholmsgade. I stedet kan beboerne i området se frem til både en generel forskønnelse og flere steder at sætte bilen.

- Beboerne i Ø-kvarteret kan godt begynde at glæde sig til 40 ekstra parkeringspladser i Fyensgade. Der er pres på parkeringen i området, og de ekstra parkeringspladser vil derfor være til stor nytte og vil forhåbentligt medføre, at beboerne ikke skal bruge så lang tid på at søge efter parkering. De beboere, der ikke har en bil, kan samtidig glæde sig over, at der også plantes flere træer i gaden, siger rådmand for by- og landsskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen i en pressemeddelelse.

Fyensgade har i dag en meget bred kørebane, da den engang var en firesporet vej, der betjente trafikken til midtbyen fra øst. I dag har vejen en mindre trafikal betydning og med lukning af vejen, vil der ikke længere være gennemkørende trafik, skriver kommunen.

De nye trafikforhold medfører, at kørebanen kan indsnævres og parkeringen i midten af vejen ændres, så der fremover bliver to rækker skråparkering. Desuden laves der parkeringsbånd i begge sider af vejen.

I første omgang lukker Fyensgade mod Bornholmsgade med midlertidige tiltag. Senere bliver der lavet en permanent lukning og grønt byrum ud mod Bornholmsgade.

Arbejdet går i gang her i uge tre, og man regner med at være færdige sidst i februar.