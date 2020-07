Oddesundbroen spærres om natten 23. juli-3. august

ODDESUND:Malerarbejde på Oddesundbroen kræver nu, at broen spærres hver nat kl. 00.05-05.00 fra og med torsdag 23. juli til og med mandag 3. august. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse, i og med man er klar til at male det første af tre buefag i år, mens de to andre males hhv. 2021 og 2023, fremgår det. Arbejdet skal gennemføres i sommermånederne for at sikre, at malerarbejdet kan udføres under de bedst mulige forhold,hvad angår temperaturer og fugtforhold.

Fredag 17. juli blev der opsat 11 skilte i området, herunder ved Struer og Vilsund, der gør opmærksom på vejspærringen. Der udsendes desuden TMS-besked til bilisternes gps’er.

”Der er allerede nu etableret en del af det stillads, der skal anvendes i forbindelse med malerarbejdet. Entreprenøren vil i de kommende uger arbejde videre med etablering af et endnu større stillads. Det store stillads skulle oprindeligt have været sat op i uge 27, men det kunne ikke lade sig gøre på grund af dårligt vejr med regn og meget kraftig vind. Entreprenøren har i samme forbindelse vurderet, at der er behov for at bruge kran til opsætning af stillads over kørebanen og over sporet. Det betyder desværre, at det ikke er muligt at undgå natspærring af broen for al biltrafik,” skriver Banedanmark.

- Det er ærgerligt, at det nu bliver nødvendigt at spærre for biltrafik om natten. Men det kan desværre ikke undgås, siger Randi Skogstad, der er direktør for infrastruktur hos Banedanmark og fortsætter:

- Spærringen af broen har ikke nogen indflydelse på togtrafikken, da arbejdet gennemføres i intervaller, hvor der normalt ikke kører tog.

Bilister må imidlertid ud på en længere omvej, hvis de kører om natten i den nævnte periode, og Banedanmark opfordrer bilister til og fra Thy til enten at passere broen inden midnat eller benytte Rute 26 via Mors.

Hverken fortov eller cykelstien på broen er dog spærret i perioden, og det er aftalt, at udrykningskøretøjer altid kan kontakte brovagten og anmode om at få broen åbnet.

- Det er vigtigt at understrege, at spærringen altså ikke vil medføre nogen forringelse af udrykningskøretøjers mulighed for at passere broen, siger Randi Skogstad.

Oddesundbroen åbnede for trafik i 1938. Broen er 472 m lang, og hvert enkelt buefag er 70 m. Broen er en klapbro, og klapfaget spænder over en 30 m bred sejlrende. Buefagene er sidst hovedrenoveret i 1987-88, og der er senest foretaget pletreparation af buefagene 2007.

Selve malerarbejderne på Oddesundbroen er en kontinuerlig proces. Broklappen blev malet 2017, og fra 2022 og årene frem er det stålunderbygningens tur igen. Malingen beskytter broens stålkonstruktioner og forventes at holde i 25-40 år.