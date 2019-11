Ørnereservatet forlænger turistsæsonen: Starter det største byggeri i reservatets historie

TVERSTED:Ørnereservatets store halbyggeri er gået i gang.

Entreprenørmaskinerne er ankommet og er begyndt at rydde området for rødder og jord og snart kan gæsterne trække indendørs og nyde rovfuglene og historiens vingesus året rundt.

- Det er det største byggeri i Ørnereservatets snart 40 årige historie som netop er begyndt, fortæller Peter Wenzel indehaver af Ørnereservatet.

Der masser af turisme omkring Tversted-Bindslev og ikke mindst Skagen.

Men i vinterhalvåret sænkes aktivitetsniveauet betragteligt, og i lokalsamfundet er der et udbredt ønske om, at tiltrække turister, også i ydersæsonen, fortæller Peter Wenzel. Så nu tager Ørnereservatet et vigtigt skridt i forhold til at opfylde dét ønske, samt skærpe lokalområdets profil.

- Vi er i sagens natur meget afhængige af vejret nu, hvor forevisningerne altid foregår udenfor. Derfor opfører vi en hal med plads til 150 siddende gæster. Samtidig vil vi bruge hallen til træning af heste og rovfugle, siger Peter Wenzel.

Hallen bliver 20 gange 50 meter og ti meter høj. - Det giver os nogle helt andre muligheder for at udbrede kendskabet til rovfuglene, kulturhistorien omkring dem samt øge den generelle viden og derigennem respekt for den vilde natur, siger Peter Wenzel.

Ørnereservatet er en oase for biodiversitet og har gennem fire årtier fungeret som forsknings- og formidlingscenter for rovfugle. Stedets unikke kendskab til og respekt for rovfugle gør, at Ørnereservatet som noget helt særligt lykkedes med at få rovfuglene til at yngle i fangenskab.

Desuden arbejder Ørnereservatet kontinuerligt for at udbrede kendskabet til den vigtige kulturhistorie omkring rovfuglene. Blandt andet har den nu afdøde grundlægger, fotograf, forfatter og tidl. ekstern lektor på Københavns universitet, Frank Wenzel, utrætteligt arbejdet for atter at gøre falkejagten lovlig. Det er lykkedes efter 50 år og er nu en fast del af Ørnereservatets formidling, ligesom det er på UNESCO’s liste over levende kulturarv.

- Tiden kalder mere end nogensinde på, at vi styrker institutioner som Ørnereservatet, der øger det generelle kendskab til og respekt for den vilde natur, siger Peter Wenzel.

Ørnereservatet er qua det store arbejde med at skabe tillid mellem dyr og mennesker ét af de få steder, hvor man har mulighed for at se falkejagt med rytter og hest. Ørnereservatet er samtidig ét af de få steder, hvor man kan komme helt tæt på de ellers så sky rovfugle. Ørnereservatet har ydermere nogle rovfuglearter, som ikke kan ses andre steder i Danmark.

Ørnereservatet har siden begyndelsen løbende udvidet med bygninger og faciliteter samt udviklet formidlingsprogrammet. Ørnereservatet har aldrig modtaget offentlig støtte, men drives privat.

Første spadestik til hallen tages i uge 43 2019. Hallen forventes færdig i januar/februar 2020.