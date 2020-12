Oprydning af gamle skibsvrag er i gang i Hanstholm

HANSTHOLM:Den store juleoprydning er i dag, fredag 18. december, gået i gang i Hanstholm. Tre gamle skibe, der er endt som vrag i havnen, bliver hejst på kajen og skal skrottes samme sted.

- Vi har givet advarsel på advarsel til den norske ejer af skibene i Hanstholm om at få dem væk. Men det har ikke givet noget resultat. Nu fjerner vi skibene. For vi vil ikke have at bassinerne bliver fyldt op skibsvrag, siger driftschef og vicedirektør Søren Zohnesen.

Hanstholm Havns direktør Nils Skeby havde som noget af det første lovet, at der ville blive ryddet op i havnen, så den fremstod mere ordentlig og imødekommende for brugere og gæster - uden gamle skibsvrag.

De tre flydende skibsvrag, der alle er af norsk oprindelse, er en træfiskekutter, en trælystbåd og en mindre slæbebåd i stål, og de skal alle ophugges på tværmolen. Der er lavet aftale med et ophugningsfirma, og havnen har miljøtilladelsen, fortæller havneasssistent Jakob Emil Halfdannarsson.

Hvornår de gamle skibe er savet i stykker og kørt væk, er der ikke sat frist på, men ophugningen skal efter planen starte straks.